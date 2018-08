Horóscopo de hoy 1 de septiembre 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Sábado, 1 septiembre 2018, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 1 de septiembre de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Buen momento para ahondar en los sentimientos. No haga ninguna inversión si no lo tiene claro. Acepte ese desafío profesional, se alegrará. Ligeras molestias en el cuello y la espalda.

Tauro

No reprima sus sentimientos, disfrute de la vida. Los problemas económicos le amargarán el día. No defraude a ese superior que apostó por usted. Óptima salud, pero protéjase de las corrientes.

Géminis

Su sentido del humor le acerca al sexo opuesto. Se jugará mucho en una operación financiera. Un cambio en el trabajo le hará disfrutar de un ascenso. Duerma un mínimo de ocho horas para encontrarse mejor.

Cáncer

Recuerde lo fantásticas que son las reconciliaciones. El dinero va a venir de todas partes. La suerte se va a concentrar en el área profesional. Hoy estará lleno de vitalidad.

Leo

Le conviene disfrutar más con sus amigos. Momento ideal para ir liquidando sus deudas. En el trabajo, no se inmiscuya en tareas que no son suyas. Su mente se encuentra en un buen momento.

Virgo

No espere que los problemas se solucionen solos, dialogue. Le conviene no gastar más de lo necesario. Los asuntos laborales marcharán «viento en popa». Cuídese la zona lumbar, no cargue peso.

Libra

Si su carácter le empuja al coqueteo, tenga cuidado. Le conviene ahorrar para hacerse ese regalo. Puede pensar en montar su propio negocio. Ocasionalmente le invade la tristeza, no se deje llevar.

Escorpio

Va a conocer a una persona muy especial. Esos caprichos excesivos están repercutiendo en su bolsillo. Pequeñas preocupaciones en su entorno laboral. Tendrá los nervios de punta.

Sagitario

Conocerá a alguien que se interesa por usted. Puede ganar mucho dinero gracias a su buen criterio. En el trabajo, se pueden amontonar pequeños problemas. El yoga le puede ayudar a controlar su mente.

Capricornio

Sea más sincero, muestre sus sentimientos abiertamente. Haga cuentas lo antes posible y se ahorrará disgustos. Si quiere avanzar laboralmente, pida ayuda. Propensión a sentir ansiedad; caminar le serenará.

Acuario

Sea optimista, hoy puede encontrar a la persona de su vida. Económicamente, está a punto de recoger lo sembrado. Tensión laboral, manténgase alerta. Forzando tanto la máquina el organismo le pasará factura.

Piscis

Procure transmitir a su pareja lo mucho que significa para usted. Ahora lo más inteligente es no gastar. Tenga decisión para mostrar su creatividad laboral. Probablemente estará sobreexcitado y le costará dormir.