Horóscopo de hoy 17 de octubre 2019: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Jueves, 17 octubre 2019, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 17 de octubre de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

Las cosas no son como se las imagina, dé una oportunidad a ese posible amor. Su nuevo negocio necesita tiempo, tenga paciencia. En el trabajo, no se deje avasallar. El tiempo para caminar es sagrado, no lo sustituya.

Tauro

Está muy enamorado y esa felicidad se refleja en su cara. Resuelve con facilidad los problemas financieros. Verá realizado su deseo de reconocimiento profesional. Cuide su salud actuando con moderación y equilibrio.

Géminis

La vida en pareja le dará grandes satisfacciones. Gran momento económico. Es el día adecuado para tomar iniciativas en el trabajo. Los astros le favorecen con buena salud.

Cáncer

Demuestre su cariño a la persona amada. Su economía es lo que más le va a preocupar en esta jornada. Si quiere terminar bien ese trabajo, déjese aconsejar. No comience esa dieta sin consultar con el endocrino.

Leo

Día divertido en el que disfrutará mucho con sus amigos. Con el dinero, evite el riesgo y vaya a lo seguro. En el trabajo, se sentirá algo aislado. Día saludable, la fruta y la verdura son las responsables.

Virgo

Las tensiones emocionales le van a desequilibrar. Le va bien en lo económico, pero debería ahorrar más. Decídase, por fin, a hacer ese cursillo, le satisfará. Procure cuidar más su dieta.

Libra

Las promesas amorosas deberá cumplirlas. Reserve dinero para más adelante, puede que lo necesite. Cambie de actitud y obtendrá el apoyo de sus compañeros. El bajo estado de ánimo puede ser por la climatología.

Escorpio

En el amor, despreocúpese y seguro que surgirá algo. Tiene que decidir entre tener más tiempo libre o más dinero. No favorezca situaciones conflictivas en su empresa. Si está algo desanimado, vístase de colores vivos.

Sagitario

La sensualidad es hoy la protagonista, disfrútelo. En cuestión de dinero, mejor de lo que pensaba. Con su decisión, acaba de marcar su porvenir profesional. Procure adelgazar haciendo deporte.

Capricornio

Sea más solícito con su pareja, le beneficiará. Podrían tratar de engañarle en nuevas inversiones. Aumente sus conocimientos para conseguir trabajo. Dedíque esta jornada a ponerse a punto.

Acuario

Romper la rutina enriquece la vida de pareja. Puede permitirse renovar parte de su vestuario. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada. Afronte las contrariedades y no se altere.

Piscis

No debe conformarse con la primera persona que aparezca. La actitud de su socio dificulta sus planes de ahorro. La mente se encuentra lúcida para cualquier trabajo. Le amenaza un malestar de carácter leve.