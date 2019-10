Horóscopo de hoy 16 de octubre 2019: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Miércoles, 16 octubre 2019, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 16 de octubre de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

Ocasión propicia para empezar un idilio. Buen día para hacer una inversión inmobiliaria. La formación es la antesala de cualquier trabajo. No se preocupe por sus problemas orgánicos, son leves.

Tauro

Concédase tiempo para aclararse con su pareja. No dé tanta importancia al ahorro. La jornada laboral se presenta muy revuelta. Controle más su alimentación.

Géminis

Frialdad a la hora de encarar los problemas sentimentales. Tenga cuidado con los juegos de azar. Trabas burocráticas entorpecerán su actividad laboral. Aunque su estado físico sea bueno, no abandone el ejercicio.

Cáncer

Asuma riesgos y láncese a cosas nuevas con su pareja. Su economía es excelente, ayude a quien lo necesite. Huya de cualquier posible enfrentamiento en el trabajo. Si está mucho de pie, cuide su circulación.

Leo

Olvídese de los problemas familiares y céntrese en su pareja. Mantenga la cabeza fría a la hora de ir de compras. Si un compañero le está buscando, párele los pies. Abríguese para evitar constipados.

Virgo

Reencuentro casual con un antiguo amor. No sea tan materialista, el dinero no lo es todo. No deje que en el trabajo decidan por usted, anticípese. Utilice un calzado adecuado para evitar rozaduras.

Libra

Procure ser menos brusco con su pareja. Gastará dinero en complacer a sus seres queridos. Si desea ascender tendrá que afrontar algún reto. Gozará de un estado físico excelente.

Escorpio

Hable con su pareja, solucionarán sus diferencias. Preste atención a su economía. Resuelva con paciencia los imprevistos del trabajo. Su salud no requerirá cuidados especiales.

Sagitario

Día complicado en el entorno familiar. Atención, puede hacer inversiones imprudentes. La intuición será su mejor aliada en el trabajo. Si quiere evitar problemas, cuídese la garganta.

Capricornio

En sus manos está la ocasión de iniciar una relación. Buen momento para aumentar su patrimonio. Trate de captar nuevos clientes para su empresa. Ha estado sometido a presión y ahora acusa el cansancio.

Acuario

Estado emocional romántico y cariñoso. Si presta dinero asegúrese de que se lo van a devolver. Su creatividad le ayudará a ascender en el trabajo. Revise su botiquín antes de hacer un viaje.

Piscis

Su pareja está esperando una caricia, no sea tan arisco. Encuentra un sobre con dinero que no recordaba que tenía. Acontecimientos sorprendentemente positivos en el trabajo. Irradia salud.