Horóscopo de hoy 9 de octubre 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Martes, 9 octubre 2018, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 9 de octubre de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Su círculo de amistades le dará una alegría inesperada. Haga cuentas lo antes posible y se ahorrará disgustos. Busque un trabajo más seguro. El desasosiego que padece necesita de meditación.

Tauro

No cierre las puertas a las insinuaciones amorosas. Buenas oportunidades económicas, saldrá a flote. Debe emprender nuevos proyectos profesionales. Volverá a recuperar su equilibrio y su entusiasmo.

Géminis

Pierda el miedo y arriésguese a una historia de amor apasionada. Día de apuro económico, pero es pasajero. Su creatividad le avala a la hora de cambiar de trabajo. Hoy está más despistado de lo normal.

Cáncer

Momento de gran emotividad con la familia. Destine su dinero a reformar la casa. En el trabajo, hoy puede pasar de todo. Ese dolor de estómago es algo circunstancial.

Leo

Lleve sus relaciones con paciencia y buena cara. Reponga su economía antes de gastar sin medida. En el trabajo, logrará lo que se proponga. Goza de una salud maravillosa.

Virgo

Dígale claramente a su pareja lo que espera de ella. Lea con detenimiento todos los escritos que firme. Con su pico de oro convencerá al más reacio de los jefes. Si fuma, fume menos, pues sus pulmones no son de hierro.

Libra

No caiga en una dependencia amorosa poco recomendable. Económicamente, no tome decisiones precipitadas. Su afán de perfeccionismo en el trabajo es excesivo. Olvidado todo lo que le hacía caer en esa depresión.

Escorpio

Ante todo, dedíquese a atar los cabos sueltos de su relación. Recibe un ingreso extra, posiblemente una herencia. En lo laboral, buenas perspectivas de cerrar un buen trato. Disfrutar más de su tiempo libre aliviará su estado de ánimo.

Sagitario

Muestre más cariño y comprensión a su pareja. Prudencia en cuestiones de dinero. Sus compañeros verán que sus intenciones son buenas. Si quiere evitar problemas, cuídese la garganta.

Capricornio

Si su relación es antigua, irá muy bien; si no, olvídela. Planifique un futuro económico estable y seguro. Profesionalmente, no haga promesas que no pueda cumplir. Haga un esfuerzo y dedique más tiempo al ocio.

Acuario

Corre el riesgo de tener problemas con su pareja. Su cuenta corriente no le da quebraderos de cabeza. Supérese a sí mismo, seguro que sus jefes se lo recompensarán. Gran alivio tras los resultados de esas pruebas.

Piscis

Quizá tenga que afrontar su relación amorosa de otra manera. Está en el término medio, ni le sobra ni le falta dinero. Sus jefes le escucharán y estarán de acuerdo con usted. Su cuerpo funciona bien, pero no se confíe.