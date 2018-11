Horóscopo de hoy 25 de noviembre 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Domingo, 25 noviembre 2018, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy domingo 25 de noviembre de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Salga con sus amigos a divertirse. Debe ser más prudente y comedido con el dinero. Proposición laboral muy interesante. Recuperará la vitalidad y el optimismo que le faltaban.

Tauro

Va a pasar una jornada maravillosa con alguien que le interesa. Unos baches económicos pondrán a prueba su intuición. Establezca alianzas en su círculo profesional. Afronte con calma las tensiones cotidianas.

Géminis

Su sentido del humor le encanta a su pareja. Buena suerte en los asuntos económicos. Cumpla con sus obligaciones profesionales. No descuide su alimentación, deberá ser variada.

Cáncer

Amplíe su círculo de amigos y se sentirá más satisfecho. Medite ese cambio de banco. Le harán una propuesta para mejorar en su empresa. Cuide esas pequeñas dolencias.

Leo

Con sentido del humor, conquista a todo el mundo. Momento ideal para ir liquidando sus deudas. Asuma con mayor frialdad los inconvenientes profesionales. Si hoy come más de la cuenta, no se preocupe.

Virgo

Procure demostrar más comprensión hacia sus familiares. Revise su caldera, quizá consuma más de lo debido. El trabajo del pasado empieza a dar sus frutos. Se encuentra bien, aunque un poco agotado.

Libra

Vivirá unos momentos de gran dulzura en pareja. Acaban los malos tiempos, su economía se recupera. Buena jornada para realizar entrevistas y cerrar tratos. La natación le ayudará a relajar las tensiones musculares.

Escorpio

Déjese llevar por el corazón y no diga que no al amor. Posponga las decisiones económicas para otro día. Esté receptivo en su trabajo y aprenderá más. No baje la guardia y haga caso a su médico.

Sagitario

En el amor, hay que dar para recibir. Buenos tiempos para las inversiones. Puede conseguir todo lo que se proponga en su trabajo. Problemas de gases ocasionados por malas digestiones.

Capricornio

Estabilidad amorosa. Grandes ganancias si se deja asesorar por los inversionistas. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. Base su dieta en verduras y frutas.

Acuario

La tendencia al idealismo le lleva a sentirse mal en el amor. Importante apoyo económico procedente de un amigo. Coopere con sus compañeros de trabajo. Es saludable caminar, activa su circulación.

Piscis

Dese la oportunidad de vivir un gran amor, relájese. Recuerde, una pequeña donación salva vidas en muchos países. No sea pesimista, en el trabajo también hay baches. Gran bienestar, disfrútelo.