Horóscopo de hoy 11 de mayo 2019: predicción en el amor y trabajo

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 11 de mayo de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

Si no se siente a gusto, no mantenga esa relación. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. Fricciones entre sus compañeros, evítelas. No se deje llevar por los ataques de languidez.

Tauro

El amor llega a su vida de manera inesperada. Ha estado un poco apretado de dinero, pero ya pasó. Puede conseguir mejores condiciones de trabajo. No abuse de los restaurantes de comida rápida.

Géminis

Los celos influirán notablemente en la relación con su pareja. Evite gastos innecesarios. Las dudas en su trabajo le harán plantearse nuevos objetivos. Le acecha un malestar físico, pero será leve.

Cáncer

Reencuentro con un antiguo amigo. Gana más dinero y, como consecuencia, gasta más, ahorre. Tiene muchas posibilidades de ascender de categoría. Va a sentirse fuerte y con buen ánimo.

Leo

Es posible que se sienta agredido en sus sentimientos. El ahorro es importante, pero no se obsesione. Día apropiado para intensificar sus contactos profesionales. El bajo estado de ánimo puede ser por la climatología.

Virgo

Puede obtener lo que quiera de su pareja. Sus ingresos están aumentando casi sin darse cuenta. Surge una oportunidad para mejorar de trabajo, medítelo. Ha subido de peso, no se relaje para no acumular.

Libra

Ignore los defectos de su pareja, tiene más virtudes. No se deje utilizar por un sablista cercano. Algo repercutirá en su estatus dentro del trabajo. Evite la pereza y dedique tiempo al ejercicio.

Escorpio

La familia será un punto de apoyo importante. Invierta con cabeza para que su situación económica mejore. Sus proyectos profesionales se harán realidad. Su cuerpo alcanzará un equilibrio sorprendente.

Sagitario

Evite los comentarios negativos hacia su pareja. Su economía no está en el mejor momento. Pocas novedades en el plano laboral. Cuide especialmente su espalda y articulaciones.

Capricornio

Sentimentalmente hablando, va viento en popa. Se siente como si nadara en la abundancia, y con razón. Su afán de superación será bien recibido entre sus jefes. Problemas con sus ojos; acuda al oculista.

Acuario

Abra su corazón a una nueva relación. Si tiene que hacer algún regalo, cíñase a sus posibilidades. La tensión laboral disminuye. Espléndido estado de salud.

Piscis

Muy bien el corazón gracias a su iniciativa. Día de gestiones económicas de gran importancia. Fomente más las relaciones con sus compañeros. La práctica de ejercicio es muy sana para la mente.