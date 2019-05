Horóscopo de hoy 2 de mayo 2019: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Jueves, 2 mayo 2019, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 2 de mayo de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

Su vida sentimental no se verá afectada por los chismorreos. Resolverá su problema económico con éxito. Día excelente para el diálogo con sus compañeros. El aire puro alivia las molestias del aparato respiratorio.

Tauro

Pase más tiempo con su pareja, ambos necesitan hablar. Los problemas económicos están en vías de solución. Su autoestima le permite conseguir sus metas laborales. Las piernas serán las zonas corporales más delicadas.

Géminis

Acelerones del corazón, recibirá la flecha de cupido. La imaginación le hará multiplicar sus ahorros. Llegará a acuerdos beneficiosos con sus compañeros. Las energías le están abandonando, no se agote.

Cáncer

Su pareja se dedicará a usted durante toda la jornada. No es buen día para invertir en bolsa. Ante las situaciones difíciles en el trabajo, sea diplomático. Dosifique el ejercicio físico o de lo contrario abandonará.

Leo

Procure ser todo lo natural que pueda con ese posible amor. Nada nuevo en su situación económica. Cambiará de trabajo y le reportará grandes beneficios. Los astros le favorecen con buena salud.

Virgo

Día dulce, lleno de mimos y momentos de ternura. Mejor jornada para comprar y vender que para guardar. Momento para acuerdos y fusiones de trabajo. El riñón le dará algún problema, beba más agua.

Libra

Definir realmente los sentimientos es cuestión de tiempo. Un robo o un descuido pueden desajustar su economía. Procure ser más simpático con los compañeros. Debe abandonar sus malos hábitos alimenticios.

Escorpio

No deje que el aburrimiento domine su vida familiar. Se le acumulan las deudas y no sabe cómo solucionarlo. Que la pereza no le impida llevar a cabo su trabajo. Deje de creerse que es tan fuerte y descanse más.

Sagitario

Su estado de ánimo no ayuda en su relación amorosa. No piense tanto en el dinero y disfrútelo. Buena comunicación con sus compañeros. Vigilar la calidad de lo que come le evitará la acidez.

Capricornio

Estará muy apagado por culpa de un amor. Si tiene un negocio, obtendrá importantes beneficios. Sea más cuidadoso en sus funciones laborales. Vitaminas y descanso para fortalecer su estado de ánimo.

Acuario

La relación amorosa le proporcionará una gran paz. Sin problemas para hacer frente a sus gastos. La tensión con su jefe hará del trabajo algo desagradable. Sus oídos pueden sufrir molestias leves.

Piscis

El amor será placentero. Oportunidad de adquirir bienes a bajo precio. En el ámbito laboral, obtendrá resultados muy positivos. Ponga más interés en restablecerse, anímese.