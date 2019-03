Horóscopo de hoy 30 de marzo 2019: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Sábado, 30 marzo 2019, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 30 de marzo de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

El día de hoy se caracteriza por los sinsabores amorosos. En relación con el dinero, camine con pies de plomo. Pronto se acabará la etapa de monotonía laboral. Su aspecto ojeroso se deberá solo al cansancio.

Tauro

Si su corazón está libre, láncese a nuevas relaciones. Su situación económica le permite ser más generoso. No se deje llevar por esos celos laborales. Respecto a la salud, cuide sus pies.

Géminis

Se muestra indiferente y es por miedo a ser rechazado. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Oportunidad de ascender profesionalmente. Se va recuperando del cansancio reciente.

Cáncer

El apoyo que necesita lo obtendrá en el entorno familiar. En lo económico, sea más directo, los negocios son así. No entre en ningún tipo de provocación en el trabajo. Aproveche para ponerse en forma.

Leo

Hoy conocerá a una persona irresistible. Más vale que gaste menos dinero en la casa y más en disfrutar. Ser ordenado le vendrá muy bien en el plano laboral. Respecto a la salud, su cuerpo necesita algunos mimos.

Virgo

Será objeto de envidias por lo bien que le va en amores. Puede afrontar todos los gastos que se le avecinan. Experiencias laborales irrepetibles, aprovéchelas al máximo. Sentirá un poco de ansiedad.

Libra

Sea con los suyos más cariñoso de lo habitual. La economía familiar se recupera, su pareja encuentra trabajo. Progresos en el escalafón gracias a su esfuerzo. Duerma un poco más, está trasnochando en exceso.

Escorpio

Sea más tolerante con su pareja. Su política de ahorro da sus frutos. Oportunidad de cerrar tratos profesionales muy favorables. Divertirse con sus amigos es muy saludable.

Sagitario

Piense en lo importante que es tener tiempo para su pareja. Debe dar salida a ese dinero ahorrado, regálese un capricho. Si está sin trabajo hoy es un buen día para encontrarlo. En su salud, un bajón puntual sin importancia, pronto se recuperará.

Capricornio

En los asuntos del corazón, paciencia. Controle el deseo consumista que le perseguirá todo el día. Ocasión propicia para obtener mejoras laborales. El descanso es fundamental, pero sin exagerar.

Acuario

Introduzca novedades en su relación sentimental. No se engañe a sí mismo, sus cuentas van mal. En asuntos laborales no le puede ir mejor. Estupenda salud en general, pero no se descuide.

Piscis

Los celos le atormentan, hable con su pareja y aclare las cosas. Sus ahorros se incrementan de forma extra. El inmovilismo no le favorece ante sus jefes. Huya de las comidas grasientas, picantes o con especias.