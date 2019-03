Horóscopo de hoy 15 de marzo 2019: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Viernes, 15 marzo 2019, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 15 de marzo de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

Trate de complacer más a su pareja, se lo merece. Puede permitirse renovar parte de su vestuario. Impedimentos para desarrollar sus funciones en la empresa. Recuperará la vitalidad y el optimismo que le faltaban.

Tauro

Hoy afianzará su amor. No logrará reunir el dinero suficiente para su proyecto. Surgirán oportunidades de crecer profesionalmente. La tendencia a aumentar de peso se acentuará; camine.

Géminis

En el amor, estará más bien tierno e intimista. Día de éxitos económicos. No piense más en ese asunto profesional y cálmese. Los nervios le provocarán una subida de peso.

Cáncer

Tiene cierto desasosiego, quizá persiga un amor inaccesible. El dinero que estaba esperando tardará en llegar. Tiene que tomar una decisión importante en su trabajo. Le toca vivir una jornada dinámica.

Leo

No tenga en cuenta los desplantes de su pareja, está agobiada. Sus limitaciones económicas, no son preocupantes. Ante los cambios laborales, no se meta en problemas. Gran alivio tras los resultados de esas pruebas.

Virgo

Sea más generoso con los afectos. En los negocios no existen los amigos; son clientes. Por su profesionalidad, los pedidos le lloverán. Se levantará con mucha energía y buenas vibraciones.

Libra

No hable de su vida personal como si fuera un asunto trivial. Las cuestiones económicas no son favorables. Le conviene explotar su creatividad laboral. El contacto con la naturaleza despejará su mente.

Escorpio

Sus amigos son decisivos en su vida. Se están revalorizando sus inversiones. Su entrevista de trabajo tiene buenas perspectivas. Las comida es un placer que debe controlar en su justa medida.

Sagitario

Radiante y vital y eso se notará en su relación amorosa. Puede desprenderse de su dinero sin tanto miedo. Sus jefes le valoran más que nunca, aunque no se lo digan. Volverá a recuperar su equilibrio y su entusiasmo.

Capricornio

Su ligero descuido personal afecta mucho a su pareja. Tenga calma, no es el día adecuado para invertir. Alguien que trabaja a su lado quiere hacerle sombra. Revise su botiquín antes de hacer un viaje.

Acuario

Día ideal para disfrutar del sexo con su pareja. Si está apurado de dinero no se preocupe, es pasajero. No puede con tanto trabajo, hable con sus jefes. Si se deja de falsas depresiones su salud mejorará.

Piscis

Las peleas sin fundamento le alejan de su pareja. Tiende al ahorro, pensando en lo que se avecina. Procure resolver sus problemas laborales. Dolores abdominales le incomodarán durante el día.