Horóscopo de hoy 14 de marzo 2019: predicción en el amor y trabajo

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 14 de marzo de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

Si se ha separado recientemente, encontrará a alguien especial. Hoy ayudará económicamente a un amigo. Posibles tensiones en su lugar de trabajo. Intente comer comida casera.

Tauro

Cuenta con el cariño de quienes le rodean. Luche por sus intereses económicos. Sus comentarios sobre el trabajo no serán comprendidos. Los ejercicios al aire libre son buenos para la mente.

Géminis

Las promesas amorosas deberá cumplirlas. Buen día para hacer números y ver dónde puede ahorrar. Aprovéchese de la ayuda que le ofrecen sus compañeros. Estará fuerte, sano y activo.

Cáncer

Relaciones con los seres queridos muy reconfortantes. Tendrá que tomar importantes decisiones financieras. Sale airoso de las situaciones difíciles y sus jefes lo saben. Ese dolor de estómago es algo circunstancial.

Leo

Pasará muy buenos ratos con un viejo amigo. Cuidado con las compras innecesarias. En los asuntos laborales deberá tener paciencia. Cuidado con los deportes de riesgo, tome precauciones.

Virgo

La relación con su pareja se puede bloquear, cuidado. Disfrute de su dinero, atraviesa un buen momento. No baje la guardia y no se acomode en su situación laboral. Cuerpo y mente están pidiendo unas vacaciones.

Libra

Adelántese a los deseos de la persona amada. Su economía no le permite realizar muchos gastos. Tiene recursos para solucionar temas laborales. Atención a la zona del pecho, puede resfriarse.

Escorpio

El egoísmo no es bueno, puede dar más amor del que da. Cuidado con las autogratificaciones, sea comedido. En el trabajo, no se inmiscuya en tareas que no son suyas. Cuídese como hasta ahora y se sentirá perfectamente.

Sagitario

Los que tengan pareja, pueden estar planeando boda. Buen día para hacer una inversión inmobiliaria. La falta de experiencia laboral se resolverá con esfuerzo. Evite que pequeños imprevistos le amarguen la vida.

Capricornio

Ocasión para hacer felices a las personas que ama. Rechace esa propuesta de inversión o su economía sufrirá. Intente no perder ni una oportunidad en el trabajo. Gozará de una salud de hierro.

Acuario

Recibirá de su pareja afecto y comprensión. Le pueden proponer un negocio que le será beneficioso. Descubra qué falla en la cadena productiva de su empresa. Se sentirá pletórico de salud.

Piscis

Para su familia, usted es lo primero, no lo olvide. Medite bien lo que hace con su dinero, actúe con prudencia. No se vislumbran problemas a nivel profesional. En esta jornada, necesitará una buena alimentación.