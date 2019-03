Horóscopo de hoy 5 de marzo 2019: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Martes, 5 marzo 2019, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 5 de marzo de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

Su situación sentimental es motivo de envidias. Reserve algo de dinero para los imprevistos. Su buena disposición le abrirá las puertas en su empresa. La cabeza le dará un poco la lata.

Tauro

Gran complicidad con su seres queridos. Posibles gastos extras, pero su economía está a salvo. El panorama profesional es francamente esperanzador. Jornada ideal para alcanzar un equilibrio físico y mental.

Géminis

El amor favorece a las mujeres de este signo. Oportunidad de buenas y beneficiosas inversiones. En el trabajo, admirarán su buen hacer. Los cambios de temperatura podrían perjudicar su garganta.

Cáncer

Hay tensiones con su pareja, pero son momentáneas. En los asuntos económicos tiene la suerte de su lado. El trabajo saldrá gracias a su tesón. Oblíguese a un reposo saludable.

Leo

Disfrute del amor que está viviendo actualmente. Buen día para gastar dinero sin tomar muchas precauciones. No «imponga» sus criterios a sus compañeros. Evite esfuerzos, su espalda se tiene que recuperar.

Virgo

Sensible y tierno con las personas de su entorno. Un viejo asunto económico vuelve a incomodarle. Preste atención a los pequeños detalles de su entorno laboral. Modérese con lo que come fuera de casa.

Libra

Buen día para arreglar los desórdenes emocionales. Descubrirá que tiene más dinero del que pensaba. Los consejos de sus colegas le ayudarán en su proyecto. Periodo de salud pletórica, no baje la guardia.

Escorpio

No tontee con amoríos, cuide lo que tiene. No se lamente, sus finanzas mejoran. Ese don de gentes hará que todos aprueben su trabajo. Tener unos kilos de más, no es el fin del mundo.

Sagitario

El amor le sonríe, disfrute el momento. Progresa económicamente. Pida ayuda para tomar decisiones profesionales. Muy bien de defensas, puede afrontar cualquier tema.

Capricornio

El diálogo es la mejor vía para comprender a su pareja. Cuidado con los gastos excesivos. Ambiente bueno en su trabajo, lo que le hará animarse. Los problemas de salud serán causados por sus excesos.

Acuario

Encauzará su situación emocional. Momento oportuno para hacer pequeñas inversiones. Se sentirá bastante seguro entre sus superiores. Con su buena salud se creerá capaz de grandes proezas.

Piscis

Intente terminar con esa relación negativa. No gaste demasiado dinero, limítese a lo necesario. Jornada tranquila en el trabajo, disfrútela. Utilice un calzado adecuado para evitar rozaduras.