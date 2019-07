Horóscopo de hoy 9 de julio 2019: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Martes, 9 julio 2019, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 9 de julio de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

Reencuentro casual con un antiguo amor. Ahorre intentando controlar los gastos. Sus jefes podrían hacerle una buena oferta. Fuerte como un roble, pero le van a molestar las muelas.

Tauro

Se divertirá como nunca rodeado de los suyos. Hoy resolverá los temas económicos pendientes. Ambiente laboral muy tranquilo y despejado. Atención con los excesos en la comida y la bebida.

Géminis

Sea más generoso con los afectos. Disfrute mucho gastando ese dinero que ha recibido. Debe adaptarse a los cambios laborales con inteligencia. Está en forma, lleno de vitalidad.

Cáncer

En la convivencia, tensiones y riñas. No debe correr más riesgos de los habituales con el dinero. Profesionalmente va a tener un día delicado. Intente cuidarse más.

Leo

Tiene que esforzarse para mantener su relación amorosa. Sus preocupaciones económicas disminuyen. El trabajo en equipo tiene sus pros y sus contras. Le cuesta vencer la fatiga y el sueño, necesita más descanso.

Virgo

No caiga en esa aventura sentimental, no es de fiar. Buena suerte con sus inversiones. Si no tiene trabajo, salir al extranjero puede ser una opción. No haga de sus dolencias un martirio, vaya al médico.

Libra

El entorno familiar le da muchas compensaciones. En su economía, hay golpes de suerte. Escuche a sus compañeros de trabajo. Modere el consumo de alcohol, no le sienta nada bien.

Escorpio

Si es comprensivo, sus relaciones sentimentales mejorarán. Su hucha está llena, es el momento de disfrutar. Controle esa ansiedad, no le favorece para que el trabajo fluya. Jornada excelente para empezar a poner a punto su belleza.

Sagitario

Conocerá a una persona que le resultará interesante. Recuerde, una pequeña donación salva vidas en muchos países. Evite situaciones tensas en el trabajo. Caminar a diario mejorará su salud y su ánimo.

Capricornio

Su encanto y conversación están en alza. Salda todas sus deudas con gran facilidad. Para evitar problemas, sea más diplomático en su trabajo. Puede deprimirse a causa de algún ser querido.

Acuario

Se sentirá muy feliz en compañía de los suyos. No se deje llevar por impulsos consumistas. Hoy, inesperada reunión laboral. Frutas y verduras son imprescindibles en su alimentación.

Piscis

Aproveche el apoyo de los astros para conocer gente. No se lo piense más y permítase ese capricho. Su creatividad le avala a la hora de cambiar de trabajo. Los mareos pueden ser por una bajada de azúcar; cuídese.