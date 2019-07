Horóscopo de hoy 6 de julio 2019: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Sábado, 6 julio 2019, 01:03

Consulta la predicción del horóscopo de hoy sábado 6 de julio de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

No se enfade por los cotilleos amorosos que le cuenten, ignórelos. Hay que aprender a ahorrar. Su presunción molesta a sus compañeros, modérese. Decaimiento pasajero, no se preocupe, no es nada.

Tauro

Comparta con amigos y familiares su tiempo libre. Olvide que existen las tarjetas de crédito, son peligrosas. Sus compañeros valoran su esfuerzo profesional. La alimentación inadecuada podría ocasionarle problemas.

Géminis

Buscará el apoyo de una persona cercana para conseguir un nuevo amor. Aproveche la ocasión de tener mayores ingresos. En el trabajo, pondrá al día los temas pendientes. Hoy tendrá los ojos muy sensibles al polvo.

Cáncer

Frialdad y distanciamiento con su pareja. Esos nuevos negocios le harán ganar mucho dinero. Es un buen momento para cambiar de trabajo. Los contratiempos desaparecen de su vida.

Leo

Cuenta con el apoyo y cuidado de su pareja. Se verá obligado a realizar gastos extraordinarios. Esté receptivo en su trabajo y aprenderá más. Si padece alergias deberá tomar su medicación.

Virgo

Pocas complicaciones en el terreno amoroso. Es un buen momento para hacer inversiones. Le conviene ampliar sus conocimientos profesionales. En cuestiones de salud, todo en perfectas condiciones.

Libra

Marte hace que esté en tensión, dialogue con su pareja. No haga ningún gasto que no sea necesario. La tenacidad será su baza para progresar en el trabajo. Óptima salud, pero protéjase de las corrientes.

Escorpio

Poca disposición para el amor. Las estrategias económicas dan sus frutos. Tenga disposición positiva en el trabajo. Le acecha un malestar físico, pero será leve.

Sagitario

Oportunidad de disfrutar de un nuevo amor. Medite ese cambio de banco. Ganas de ampliar sus horizontes profesionales. El exceso de trabajo acabará con sus energías.

Capricornio

No hiera los sentimientos de quien quiere declararle su amor. Cuídese de los pequeños gastos. En el trabajo, pise suelo firme y no deje ningún cabo suelto. Mucho cuidado con la garganta.

Acuario

El diálogo con su pareja creará muy buen ambiente. Pueden aumentar los gastos por traslados o viajes. Relájese y será capaz de controlar su trabajo. Alimentándose correctamente evitará alguna enfermedad.

Piscis

Su pareja le hará sentir que es la persona de sus sueños. En el ámbito económico, llegan noticias muy favorables. Su trabajo puede peligrar por su falta de puntualidad. Coma mejor y no abuse de las grasas.