Horóscopo de hoy 5 de julio 2019: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Viernes, 5 julio 2019, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy viernes 5 de julio de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

Formaliza una relación que mantiene desde hace tiempo. Ahorrará dinero si se planifica con antelación. Momento propicio para cambiar de trabajo. En esta jornada, tendrá escalofríos e incluso algo de fiebre.

Tauro

La situación astral es hoy contradictoria, cuidado con ese nuevo amor. Recuerde que es un poco lunático con sus inversiones. Actúe con decisión y mejorarán sus relaciones laborales. Su organismo funciona como un reloj.

Géminis

No actúe a lo loco en el plano sentimental. Ajuste sus gastos a sus ingresos. Sea más tolerante con sus compañeros de trabajo. Oblíguese a un reposo saludable.

Cáncer

Hable con su pareja para subsanar agravios y rencores. Cualquier tipo de inversión puede funcionar. El éxito empresarial le espera a la vuelta de la esquina. Buen estado de salud.

Leo

Acontecimientos sorprendentes en su vida afectiva. Intente pagar ese préstamo cuanto antes. No tendrá ninguna dificultad con su trabajo. Su piel necesita cuidados, no escatime ni tiempo ni dinero.

Virgo

Ese amor del pasado ha dejado de interesarle. Estudie a fondo esa nueva inversión. Tendencia a equivocaciones y descuidos en el trabajo. La fruta ayudará bastante a su organismo.

Libra

Romanticismo exacerbado con su pareja. Posibles pérdidas de bienes. Sus jefes confían plenamente en usted. Dedique el tiempo libre que tiene a cuidar su salud.

Escorpio

No decaiga para que los problemas sentimentales no crezcan. Medite sus decisiones económicas. Necesita aislarse para acabar ese proyecto laboral. Si fuma, fume menos, pues sus pulmones no son de hierro.

Sagitario

Reconozca sus errores ante su pareja y la relación mejorará. En el ámbito económico, la suerte estará de su parte. Noticias novedosas en lo profesional. El contacto con la naturaleza le animará.

Capricornio

Si es muy enamoradizo, proteja su corazón. No tiene control alguno de lo que gasta ni de lo que gana. Oportunidad para mejorar su situación laboral. Si persisten las molestias físicas, acuda a su médico.

Acuario

El amor será el protagonista del día. Invierta, compre, venda; los astros le favorecen. En sus manos caerá un proyecto laboral muy estimulante. Andará flojo de reservas, cuide la alimentación.

Piscis

Las relaciones sentimentales paralelas son problemáticas. Ganará dinero con un negocio que no esperaba. En lo profesional, recibirá apoyos de todos. Evite el picante.