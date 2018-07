Horóscopo de hoy 16 de julio 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Lunes, 16 julio 2018, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 16 de julio de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Oportunidad de cambios en su vida sentimental. Posponga sus inversiones para un día más favorable. Estará fuera de un nuevo proyecto laboral, no se desanime. Ningún problema de salud.

Tauro

Conocerá a alguien que se interesa por usted. Atención a los gastos extraordinarios. El trabajo va a seguir ofreciéndole satisfacciones. Más enérgico y vitalista de lo habitual.

Géminis

En el plano social, va a conocer gente nueva. Sus ingresos aumentan considerablemente. El trabajo va a discurrir bien durante la jornada. Vaya al campo para respirar aire puro.

Cáncer

Su pareja demanda toda su energía para aliviar las tensiones. Se siente como si nadara en la abundancia, y con razón. Cuenta con el apoyo de sus compañeros de trabajo. Está algo bajo de defensas, necesita consejos de un experto.

Leo

La vida amorosa comienza a plantearle problemas, reaccione. Su situación económica es envidiable, pero siga alerta. Se enfrentará a una injusticia laboral que se aclarará. El torrente de energía que lleva dentro, canalícelo.

Virgo

El diálogo es la mejor vía para comprender a su pareja. Disfrute de sus ahorros, pero no los derroche. Sus jefes están muy contentos con su rendimiento. A su cuerpo, lo tiene demasiado abandonado.

Libra

La constancia en el amor puede dar sus frutos. Algunos envidiosos de su economía están al acecho. El ambiente laboral estará distendido. Dedíque esta jornada a ponerse a punto.

Escorpio

No rechace invitaciones para pasarlo bien con sus amigos. No sea confiado, pueden estafarle. Sobresaldrá por encima de sus compañeros de trabajo. No se preocupe tanto por su salud, es mucho mejor de lo que cree.

Sagitario

Ocasión propicia para consolidar su relación sentimental. Buen momento para invertir sus ahorros. No caiga en un excesivo celo profesional. Si descuidó su salud en el pasado, ahora debe enmendarse.

Capricornio

Jornada de éxito total en el aspecto sentimental. Tome las riendas de sus asuntos económicos. Bien todos los temas profesionales. Debe huir del estrés y descansar más.

Acuario

Pida ayuda para solucionar sus problemas de pareja. Lo mejor que puede hacer es invertir su dinero. Necesita eficacia para progresar laboralmente. Más fuerte que un roble, así que no se queje.

Piscis

Estará predispuesto a ser más cariñoso con su pareja. Atención, puede hacer inversiones imprudentes. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Si fuma, fume menos, pues sus pulmones no son de hierro.