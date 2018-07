Horóscopo de hoy 4 de julio 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Miércoles, 4 julio 2018, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy miércoles 4 de julio de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Muestre más cariño y comprensión a su pareja. Ponga en práctica ese plan de ahorro que ha ideado. Actúe con paciencia, sobre todo con los compañeros. Jornada excelente para empezar a poner a punto su belleza.

Tauro

Cerca de la familia será más feliz. Intente hacer algo por aumentar sus ingresos mensuales. Escuche a las personas de su entorno laboral. Goza de buena salud y estará de buen humor.

Géminis

Procure moverse por ambientes diferentes al suyo. Valore si prefiere enfrentarse a un familiar o perder dinero. Por fin sus jefes reconocen su esfuerzo. Buen momento para recuperar energías.

Cáncer

Destine más tiempo a la pareja y familiares. Va a descubrir nuevas maneras de obtener dinero. Puede que hoy sea un día bastante tenso en los estudios. Emplee su energía en mejorar su estado de ánimo.

Leo

Debe mimar más a su pareja, se siente olvidada. Buen momento para vender lo que quiera. Los astros le aportan energía para conseguir sus metas laborales. Alivie las tensiones realizando un poco de baile.

Virgo

Desconfíe de quien lo elogie en exceso. Posibles pérdidas de bienes. Los nuevos trabajos serán bien recibidos por todos. Sufrirá leves dolores de cabeza, tal vez por el estrés.

Libra

Su relación amorosa necesita de más fantasía y entusiasmo. Aunque la fortuna le sonría, mantenga los pies en el suelo. Laboralmente hablando, está imbatible. Quizá padezca acidez de estómago.

Escorpio

Atienda los consejos de su pareja. Si ha recibido una cantidad de dinero inesperada, no la gaste. Sus jefes confían plenamente en usted. Cuidado con las posturas en el trabajo.

Sagitario

Sentimentalmente, día de cambios favorables. Infórmese bien antes de realizar cualquier inversión. Utilice la diplomacia para hablar con sus jefes. Elija bien su calzado o podrá tener problemas de espalda.

Capricornio

Llegan personas interesantes a su vida. Puede que reciba una pequeña recompensa económica. Destine más horas a su formación laboral. Respete sus horas de sueño o el cansancio le vencerá.

Acuario

Luche por su relación, si todavía le interesa. A lo mejor tiene una agradable sorpresa monetaria. Los temas profesionales requieren un esfuerzo adicional. Huya de las corrientes para evitar constipados.

Piscis

Si no la tiene, encontrará a su «media naranja». Gastará gran parte de sus ahorros en comprar regalos. Los comentarios de sus compañeros no deben afectarle. Si padece alergias, no olvide sus revisiones.