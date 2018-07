Horóscopo de hoy 3 de julio 2018: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Martes, 3 julio 2018, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy martes 3 de julio de 2018, para tu signo del zodiaco.

Aries

Jamás se penetra por la fuerza en un corazón. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Destacará en el trabajo por sus innovadoras ideas. Halle tiempo para empezar un régimen o apuntarse al gimnasio.

Tauro

Hoy conocerá a una persona irresistible. Planifique los gastos a corto plazo para llegar a buen puerto. No confunda lo personal con lo profesional. Remedie los dolores de cabeza y cuello.

Géminis

No ponga en peligro su felicidad con el ser amado. El no negar nada a nadie le perjudica económicamente. Ganará muchos puntos en el trabajo gracias a su carácter. Muy bien hacer ejercicio, pero no fuerce en exceso la máquina.

Cáncer

Abandone ese malhumor, su pareja le necesita. En asuntos económicos, puede recoger grandes beneficios. Aprenda a transmitir sus ideas profesionales. Quizá hoy tenga molestias en la garganta.

Leo

Los amigos le decepcionarán, han intentado utilizarle. Mejora el nivel de sus ingresos. Aumenta su capacidad productiva en el trabajo. Lucir una figura mejor empieza a ser su objetivo.

Virgo

Regale a su pareja eso que tanto desea. Hoy resolverá los temas económicos pendientes. Si no se organiza bien en el trabajo, se estresará. Sus momentos de ocio son sagrados, no lo olvide.

Libra

Su pareja tiene que viajar; no se deprima y salga con sus amigos. Precaución a la hora de gastar. Oportunidades para demostrar su valía en el trabajo. Tendrá los nervios de punta.

Escorpio

Acaparar la atención del ser amado le hará feliz. Diviértase sin gastar tanto dinero. Le ofrecerán un ascenso. Cuide su estómago e intestinos.

Sagitario

Si no aclara sus sentimientos dañará a otra persona. Piense que no puede comprar todo lo que se le antoja. Día de mucha presión en la actividad laboral. Intente modificar sus malas costumbres alimenticias.

Capricornio

Su vida amorosa está en un intenso y romántico momento. Buen momento económico. Los astros le ofrecen la oportunidad de un trabajo mejor. Cuidado, podría ingerir algún alimento que no tolera bien.

Acuario

No reprima sus sentimientos, disfrute de la vida. Necesita nuevos ingresos y menos gastos. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía. Necesita actividad deportiva para recuperarse físicamente.

Piscis

Su estado de ánimo no ayuda en su relación amorosa. Las obligaciones sociales desequilibran sus cuentas. Solicite un salto laboral, ya ha demostrado su valía. Si le gusta bailar, es un buen ejercicio.