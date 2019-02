Horóscopo de hoy 14 de febrero 2019: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Jueves, 14 febrero 2019, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 14 de febrero de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

Estado melancólico y soñador que cautivará a alguien. Posponga las decisiones económicas para otro día. Acepte ese traslado para sacar un dinerillo extra. No se preocupe por su salud, desaparecerá esa tos.

Tauro

Disfrutará de un maravilloso final de jornada en pareja. Es un mal momento para que invierta, mejor ahorre. No deje que en el trabajo decidan por usted, anticípese. Síntomas de que algo está fallando en su organismo.

Géminis

Podría fraguar un romance con una persona poco conocida. Revise su caldera, quizá consuma más de lo debido. Tómese su tiempo en el trabajo o cometerá errores. Tenga en cuenta esas molestias, consulte al médico.

Cáncer

Conseguirá más de los suyos con diplomacia. Buena fortuna en los juegos de azar. Va a gozar de una excelente reputación en el trabajo. Disfrute más de su tiempo libre.

Leo

Si busca pareja para compartir su vida, hoy no es el día. Oportunidad de ser generoso con sus allegados. Dudará de su capacidad para desempeñar un nuevo cargo. Flexibilice la espalda con ejercicios.

Virgo

La melancolía será la nota dominante de la jornada. Muy buena fortuna en los juegos de azar. Aparece un inversor para el nuevo proyecto de su empresa. Se avecinan desarreglos fisiológicos si no se cuida.

Libra

Gana la confianza de la persona que le interesa. Posibles ganancias a través de sus familiares. Delegue en sus subordinados las tareas menores. Debe cuidarse un poco más la garganta y los pulmones.

Escorpio

Cuide un poco más sus relaciones sentimentales. Gracias a ese carácter ahorrativo se puede permitir algunos caprichos. Jornada ideal para demostrar su profesionalidad. Procure no acumular tensiones.

Sagitario

Esa persona tan especial le dirá que le quiere. Los negocios rápidos pueden ser muy beneficiosos. No es una buena ocasión para hacer cambios laborales. Llegan problemas intestinales de poca importancia.

Capricornio

Día de bienestar sentimental. Haga entender a su familia que no deben contraer deudas. Prudencia para no tener conflictos con sus jefes. El cansancio acabará con usted si no frena el ritmo.

Acuario

Muchas posibilidades de afianzar su relación. En los negocios, tome sus propias decisiones. Empieza a concretarse una mejora en el trabajo. Necesita tiempo para usted.

Piscis

Lo mejor para no discutir con su pareja es esperar. Tome precauciones ante los numerosos gastos futuros. Ayude a sus compañeros de trabajo, se lo agradecerán. Acabe con los excesos y plantéese una vida sana.