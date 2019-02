Horóscopo de hoy 7 de febrero 2019: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Jueves, 7 febrero 2019, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy jueves 7 de febrero de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

Aclare sus dudas sentimentales con su pareja. Bien todo lo relacionado con compras y ventas. Oportunidad de concretar proyectos en su trabajo. Necesita actividad deportiva para recuperarse físicamente.

Tauro

Día agradable con los amigos y la pareja. No se deje caer en la tentación de gastar más de lo que puede. Podrá poner en práctica sus conocimientos laborales. Tiene falta de ejercicio, así que decídase y haga algo.

Géminis

Las presiones familiares ocasionarán una crisis de pareja. Sus preocupaciones económicas disminuyen. El trabajo en equipo tiene sus pros y sus contras. Debe prestar más atención a su alimentación.

Cáncer

Cuide a su pareja, no lo olvide. Facilidad para trámites económicos y solicitud de créditos. Su trabajo es reconocido por sus jefes. El reposo le aliviará de esas molestias lumbares.

Leo

Mire a su alrededor y encontrará el idilio. Sea más prudente con los innecesarios gastos que realiza. Los retos laborales le estimulan, eso gusta a sus jefes. Intente llevar una dieta equilibrada.

Virgo

Los astros favorecen los cambios, anímese a esa nueva relación. Lo mejor no tiene por qué ser siempre lo más caro. Júpiter, planeta protector, le ayudará en su trabajo. El sueño le impedirá concentrarse y rendir al cien por cien.

Libra

Si no tiene pareja, láncese al mercado y búsquela. En relación con el dinero, camine con pies de plomo. No se dedique al trabajo hasta la extenuación. Haga caso a ese informe médico y tranquilícese.

Escorpio

Llegan nuevas y desconocidas experiencias. No sea imprudente con sus inversiones. Progresos en el escalafón gracias a su esfuerzo. Aliméntese mejor que hasta ahora.

Sagitario

El entorno familiar está revuelto. Debe ser más cuidadoso con su economía. Día laboral lleno de nuevas ideas y proyectos. Se avecinan desarreglos en el aparato digestivo.

Capricornio

No desatienda a los parientes, ellos no lo merecen. Gaste un poco más de dinero en divertirse. Si no puede con tanto trabajo, hable con sus jefes. Ejercite las piernas para evitar problemas circulatorios.

Acuario

No discuta con su pareja por cosas sin importancia. Mal momento para comprometerse con nuevas inversiones. Su trabajo le está resultando francamente agobiante. Evite practicar deportes demasiado exigentes.

Piscis

Día melancólico que le hará pensar en su último amor. Sus ahorros aumentan gracias al consejo de un amigo. Tomará decisiones laborales muy valiosas para el futuro. Afortunadamente, su salud no será mala.