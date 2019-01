Horóscopo de hoy 28 de enero 2019: predicción en el amor y trabajo Horóscopo diario con predicciones gratis de todos los signos del zodiaco EL CORREO Lunes, 28 enero 2019, 01:30

Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 28 de enero de 2019, para tu signo del zodiaco.

Aries

No eche a perder su relación por una historia pasajera. Para evitar problemas, controle los gastos. Tendrá que superar obstáculos profesionales. Nervioso y depresivo, caerá en un pesimismo momentáneo.

Tauro

Está entre gente divertida, pero no olvide a los suyos. Obtendrá beneficios si hace inversiones inteligentes. En su trabajo, no parará ni un momento. Cálmese y no pague con los que tiene cerca su mal humor.

Géminis

Le espera alguna complicación con el otro sexo, paciencia. Buen momento económico, pero cuidado con los gastos. Con organización, la producción será mayor. Deberá hacer ejercicios adecuados para el dolor de espalda.

Cáncer

Puede que su pareja le proponga matrimonio. Una dificultad pecuniaria puede retrasar ese nuevo negocio. Si está en paro encontrará una oferta interesante. En su dieta diaria, tenga en cuenta las vitaminas.

Leo

Su relación está a punto de mejorar gracias a su pareja. Fuera de su ciudad puede obtener nuevos ingresos. Se producirán nuevos contactos profesionales. Bien de salud, pero notará algo de cansancio al final del día.

Virgo

Las cosas están un poco agitadas sentimentalmente. Un gasto imprevisto desnivela su presupuesto. Sobre las ofertas de trabajo, será muy difícil decidirse. No permita que esas leves molestias le amarguen el día.

Libra

Puede ser víctima de un error, aclárelo con su pareja. Día oportuno para gastar los ahorros y darse algún capricho. Su eficacia en el trabajo es indiscutible. Extreme precauciones en torno a la circulación de sus piernas.

Escorpio

Las novedades sentimentales no tienen futuro. Es hora de controlar sus gastos y echar cuentas. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Si se pasa con los ejercicios físicos, llegará a lesionarse.

Sagitario

El amor funcionará muy bien. Los negocios rápidos pueden ser muy beneficiosos. Buen momento para trabajar duro y con ganas. Sin más dilación, hágase un chequeo.

Capricornio

Explique a su pareja qué es lo que le ocurre. Le conviene realizar movimientos en sus cuentas bancarias. Un cambio profesional resultará muy positivo a largo plazo. Los ejercicios respiratorios son buenos para su corazón.

Acuario

No busque aventuras que solo pueden complicarle la vida. Su economía mejora gracias a los consejos de un amigo. Se entremezclan influencias que le hacen dudar de su trabajo. Con un pequeño esfuerzo bajará esos kilos que le sobran.

Piscis

Es una gran oportunidad para establecer relaciones. Tiende a iniciar proyectos económicos poco rentables. Su saber estar le abrirá numerosas puertas en el trabajo. La indigestión es fruto del abuso de dulces.