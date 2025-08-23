El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

José Luis Pardo, fotografiado en Madrid durante la entrevista José Ramón Ladra

José Luis Pardo

Catedrático de Filosofía y ensayista
«No hay horizonte utópico, solo lucha por el poder»

«Sumar minorías para hacer una mayoría es el 'abc' del populismo», denuncia, y advierte sobre la erosión del Estado de Derecho

César Coca

César Coca

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:03

José Luis Pardo (Madrid, 1954) es catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense y especialista en las corrientes de pensamiento contemporáneas. Ha estudiado con detalle ... y traducido a figuras imprescindibles de la filosofía moderna como Deleuze, Debord o Levinas, a quienes ha contribuido a difundir en España. En sus libros y artículos se detiene con frecuencia en el papel del arte y los artistas en las sociedades actuales. Y en ellos disecciona también con lucidez el momento actual de la vida española y en general del mundo occidental, del que hace un diagnóstico como mínimo preocupante: ya no hay utopías y todo consiste en una lucha política encarnizada con el único objetivo de conseguir el poder y todas las instituciones, pero sin tener una idea definida de con qué objetivo.

