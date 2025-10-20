A qué hora amanecería en España si nos quedamos con el horario de invierno En la madrugada del domingo 26 de octubre de 2025, los relojes se retrasarán una hora

El otoño avanza y los días se acortan. Cada jornada amanece unos minutos más tarde y anochece un poco antes, lo que quiere decir que estamos cerca de dar el salto al horario de invierno. En la madrugada del domingo 26 de octubre de 2025, los relojes se retrasarán una hora. A las 03:00 serán las 02:00. El debate de cada año vuelve a estar sobre la mesa estos días: ¿qué pasaría si se suprimen los cambios de horario?

Si se mantiene de forma permanente del horario estándar, popularmente conocido como horario de invierno (UTC+1), desaparecería el cambio de hora de primavera. Por tanto, España seguiría con un desajuste crónico de una hora respecto a su hora solar geográficamente correcta.

Si se llega a producir este escenario, como va a proponer el Gobierno central a la UE, en los meses de primavera por ejemplo, el amanecer tendría lugar entre las 6:30 y las 7:00, en vez de entre las 7:30 y las 8:00 como ocurre con el horario de verano que suele entrar en vigor a finales de marzo. En otoño e invierno el amanecer en España se mantendría a la hora habitual: aproximadamente entre las 07:40 y las 08:30, con algunas variaciones dependiendo de la ubicación geográfica.

Por el momento, lo que es seguro es que este último fin de semana de octubre habrá que modificar los relojes. Los primeros días la diferencia será visiblemente notable. En Bilbao amanecerá entre las 7:39 y las 7:46 y el atardecer se producirá entre las 18:04 y las 18:11. En el caso de Madrid, el sol saldrá entre las 7:40 y las 7:45, y se pondrá entre las 18:07 y las 18:01. Estas variaciones están condicionadas por la latitud y la longitud de cada localidad, aunque en todo el país la tendencia será la misma: los días se irán acortando poco a poco hasta finales de diciembre.

