Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou

Cinco actores del parque temático de Puy du Fou en Toledo han sido hospitalizados tras sufrir un accidente durante uno de los espectáculos. Los heridos ... son cuatro mujeres, dos de ellas de 26 años, otra de 27 y otra de 36 años, así como un hombre de 32 años. El accidente tuvo lugar en la noche del sábado cuando un coche de atrezzo en el que se encontraban volcó.

Los cinco trabajadores fueron atendidos por una UVI móvil y después fueron trasladados en dos ambulancias de soporte vital básico al Hospital Universitario de Toledo.

Accidente laboral en un parque temático dedicado a la historia de España Los últimos meses ha sido objeto de polémica después de que los sindicatos CC OO y UGT denunciaran públicamente las condiciones laborales de sus trabajadores como incumplimiento del control horario, falta de limpieza en las instalaciones, horas extras no retribuidas, ausencia de médico y ambulancia o la obligación de los propios empleados de limpiar parte de las dependencias.

Condiciones laborales que se han mejorado con la firma de un reciente convenio que ha venido a coincidir con la sustitución de Erwan de la Villéon como CEO del parque temático después de seis años al frente de este proyecto, lo que los sindicatos han interpretado como un cambio a mejor en su política laboral.