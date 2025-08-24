El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de un coche de Puy Du Fou.

Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou

Han sido hospitalizados tras volcar un coche de atrezzo durante uno de los espectáculos

J.M.L.

Toledo

Domingo, 24 de agosto 2025, 14:37

Cinco actores del parque temático de Puy du Fou en Toledo han sido hospitalizados tras sufrir un accidente durante uno de los espectáculos. Los heridos ... son cuatro mujeres, dos de ellas de 26 años, otra de 27 y otra de 36 años, así como un hombre de 32 años. El accidente tuvo lugar en la noche del sábado cuando un coche de atrezzo en el que se encontraban volcó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle
  2. 2 La desgarradora carta de despedida de Sonsoles Ónega a Javier Cid, fallecido a los 46 años
  3. 3

    A Linaje les quedó grande el escenario de Abandoibarra
  4. 4

    ¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte de una comparsa?
  5. 5

    El escenario de los conciertos, otra vez la nota discordante
  6. 6

    Las fiestas aún no son para todos
  7. 7

    La Diputación se abre a ofrecer incentivos fiscales a las txosnas si asumen el TicketBai
  8. 8

    El «atronador» pitido no cesa en Barakaldo
  9. 9 Muere un corredor de 17 años y otros dos resultan heridos en una caída masiva de la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero
  10. 10

    Muere un hombre, natural de Irun, tres días después de participar como voluntario en un fuego forestal en Salamanca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou

Heridos cinco actores del parque temático Puy du Fou