E.C.

Herido grave en un aparatoso accidente en el centro de Castro

El conductor se ha salido de la vía en la calle La Ronda

Marina León

Marina León

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:07

Un conductor ha tenido que ser trasladado al hospital de Laredo con heridas graves tras un aparatoso accidente en el centro de Castro Urdiales. Según informa la DYA de Cantabria, el vehículo se ha salido de la vía y ha quedado completamente volcado en la acera, frente a un restaurante.

El siniestro ha tenido lugar sobre las siete de la mañana de este sábado en la céntrica calle La Ronda, a la altura de la plaza de La Barrera. Tal y como detallan las mismas fuentes, el conductor ha sufrido «heridas graves en todo el cuerpo». Hasta el lugar se han trasladado efectivos de la Policía Nacional, Bomberos y una ambulancia.

