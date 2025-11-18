El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Hallan otro cuerpo en el Everest: un alpinista congelado durante décadas, ahora descubierto por el deshielo

Muchas de las personas que perdieron la vida en la montaña más famosa del mundo no pudieron ser rescatadas

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Martes, 18 de noviembre 2025, 09:08

Comenta

El Everest esconde bajo la nieve decenas de cuerpos de personas que perdieron la vida en esa montaña. Es un drama oculto que comienza a aflorar con el cambio climático, con el deshielo de los glaciares, que está dejando imágenes impactantes. Como el vídeo de un alpinista que grabó el cuerpo de una persona totalmente congelada. Es la figura de un montañero cubierto por la nieve y el hielo, con su equipo de montaña todavía visible, en una pendiente rocosa.

Estos cadáveres están comenzando a aparecer por el calentamiento de la Tiera. Personas que quedaron atrapadas en el techo del mundo, esa cima con la que muchos sueñan con hoyar. Son muchos los montañeros que tropiezan con restos de estas personas. El Gobierno de Nepal no es ajeno a esta situación y ha comenzado a realizar operaciones con su Ejército para recuperar los restos.

En el ascenso al Everest no hay señales para seguir la ruta. Sin embargo, estos cuerpos se han convertido en guías para los alpinistas. Uno de ellos es el cuerpo conocido como 'Botas verdes', por su inconfundible calzado. Un cadáver que descansa allí desde 1996.

Durante la ascensión hay otros cuerpos emblemáticos. 'El Saludador', un alpinista que saluda desde una pendiente, o 'La Bella Durmiente', que yace boca arriba con los brazos abiertos.

Este deshielo también está dejando entrever la peor cara del ser humano: la basura. En el Everest hay bombonas de oxígeno, cuerdas, tiendas de campaña y otros artilugios que los alpinistas abandonaron en la montaña.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  2. 2 Embiste a varios vehículos en Bilbao y luego rompe el cristal del coche patrulla que le llevaba detenido
  3. 3

    El asesino de Buesa y de su escolta queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  4. 4

    El Barça no da entradas al Athletic y frustra el viaje de los 600 rojiblancos que deseaban ir
  5. 5 El vacile de Paula Badosa a su ex David Broncano en las preguntas sobre sexo y dinero: «Más que tú»
  6. 6 El SEPE obligará a los que cobran un subsidio a presentar la declaración de la renta en 2026
  7. 7

    Un incendio en una empresa de reciclaje de Erandio genera una gran humareda por toda la Ría
  8. 8

    «Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora
  9. 9 La dura confesión de Dani Benítez: «Eran las ocho de la mañana, iba muy borracho, tenía que entrenar y me metí una raya de coca... Fue el mayor error de mi vida»
  10. 10

    El PNV aparta a la concejala de Seguridad de Santurtzi acusada de filtrar un examen a un policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Hallan otro cuerpo en el Everest: un alpinista congelado durante décadas, ahora descubierto por el deshielo

Hallan otro cuerpo en el Everest: un alpinista congelado durante décadas, ahora descubierto por el deshielo