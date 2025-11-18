Hallan otro cuerpo en el Everest: un alpinista congelado durante décadas, ahora descubierto por el deshielo Muchas de las personas que perdieron la vida en la montaña más famosa del mundo no pudieron ser rescatadas

El Everest esconde bajo la nieve decenas de cuerpos de personas que perdieron la vida en esa montaña. Es un drama oculto que comienza a aflorar con el cambio climático, con el deshielo de los glaciares, que está dejando imágenes impactantes. Como el vídeo de un alpinista que grabó el cuerpo de una persona totalmente congelada. Es la figura de un montañero cubierto por la nieve y el hielo, con su equipo de montaña todavía visible, en una pendiente rocosa.

Estos cadáveres están comenzando a aparecer por el calentamiento de la Tiera. Personas que quedaron atrapadas en el techo del mundo, esa cima con la que muchos sueñan con hoyar. Son muchos los montañeros que tropiezan con restos de estas personas. El Gobierno de Nepal no es ajeno a esta situación y ha comenzado a realizar operaciones con su Ejército para recuperar los restos.

🔴 | Otro cuerpo emerge en el Everest: un alpinista congelado durante décadas, ahora revelado por el deshielo. Más de 200 personas permanecen sepultadas en el pico más alto del mundo. pic.twitter.com/b7ypPT4Pc7 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 17, 2025

En el ascenso al Everest no hay señales para seguir la ruta. Sin embargo, estos cuerpos se han convertido en guías para los alpinistas. Uno de ellos es el cuerpo conocido como 'Botas verdes', por su inconfundible calzado. Un cadáver que descansa allí desde 1996.

Durante la ascensión hay otros cuerpos emblemáticos. 'El Saludador', un alpinista que saluda desde una pendiente, o 'La Bella Durmiente', que yace boca arriba con los brazos abiertos.

Este deshielo también está dejando entrever la peor cara del ser humano: la basura. En el Everest hay bombonas de oxígeno, cuerdas, tiendas de campaña y otros artilugios que los alpinistas abandonaron en la montaña.