Un guardia civil, en tareas de vigilancia. R. C.

Hallados muertos 27 perros de caza en la bodega de un barco en el puerto de Palma

El Seprona investiga si los animales han fallecido por falta de oxígeno y ventilación durante el trayecto en el buque

C. P. S.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 11:50

Comenta

Un total de 27 perros de caza han sido encontrados muertos en una furgoneta dentro de la bodega de un barco en el puerto de ... Palma. El hallazgo tuvo lugar el sábado en el interior de un buque que procedía de Barcelona, cuando éste ha atracado en el puerto de Palma. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación, en la que todo indica que los animales murieron por falta de oxígeno y ventilación en el interior del vehículo y durante el trayecto en barco.

