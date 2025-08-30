Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia Llevaba desaparecida desde hace dos meses cuando su familia perdió el contacto con esta mujer de 72 años

La policía indonesia encontró este sábado el cuerpo de Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia desde hace dos meses. Según su entorno, las autoridades del país asiático hallaron los restos mortales de la mujer de 72 años en una playa de la isla de Lombok y que, además, se han producido dos detenciones.

