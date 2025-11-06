El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lula da Silva, a la izquierda, anfitrión de la COP30, se retira tras saludar y dar la palabra a Antonio Guterres en la cumbre. AFP

Guterres, en la Cumbre del Clima de Brasil: «La historia recordará lo que aquí se decida»

El secretario general de la ONU clama un año más ante los jefes de Estado, en vísperas del inicio de la 30ª edición de la COP, celebrada en Belém

Rocío Mendoza

Rocío Mendoza

Madrid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:49

Comenta

La Cumbre del Clima acoge a partir del próximo lunes en el estado brasileño de Belém la 30ª edición de las negociaciones intergubernamentales de la ... ONU destinadas a alcanzar compromisos que ayuden a frenar el calentamiento global del planeta. Antes, ayer y hoy, tanto el país anfitrión, representado por el presidente del país Luiz Inacio Lula da Silva, como el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dieron la bienvenida a los Jefes de Estado ya reunidos. Este año, la ausencia de los líderes de las potencias más contaminantes, Estados Unidos, Rusia, India y China, marcará la viabilidad de los acuedos alcanzados cuando esta cumbre (COP30) acabe el próximo día 21.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2

    Más de cien motoristas despiden en su barrio de Altamira al joven fallecido en accidente
  3. 3

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen
  4. 4 El emotivo pasillo de honor de los hinchas del Newcastle a la afición del Athletic en la salida del estadio
  5. 5 Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco»
  6. 6 La denuncia del joven vizcaíno que se quedó tetrapléjico en una piscina
  7. 7

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  8. 8 Las lágrimas del canterano Hierro y su familia por su debut con el Athletic: «Ha sido una locura»
  9. 9

    Otegi defiende un modelo «nórdico» para la Ertzaintza e invita a fijarse en las series: «No sacan todo el rato la pistola»
  10. 10

    Las promesas brillan: Selton y Hierro debutan y la grada corea el nombre del primero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Guterres, en la Cumbre del Clima de Brasil: «La historia recordará lo que aquí se decida»

Guterres, en la Cumbre del Clima de Brasil: «La historia recordará lo que aquí se decida»