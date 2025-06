Guillermo Martín, farmacéutico y divulgador, alerta: «Los vídeos de... de Instagram incitan a trastornos de la conducta alimentaria»

Leire Moro Domingo, 8 de junio 2025, 19:28 | Actualizado 19:39h. Comenta Compartir

En plena era de la desinformación nutricional en redes sociales, algunos expertos intentan aportar algo de luz. Guillermo Martín, famacéutico y divulgador con más de medio millón de seguidores en Instagram, ha lanzado un contundente mensaje contra quienes, desde perfiles supuestamente saludables, se dedican a demonizar alimentos básicos como la fruta. Su vídeo, que se ha hecho viral y acumula más de 11.000 me gusta y más de cien mil visualizaciones, no solo desmonta argumentos sin base científica, sino que pone el foco en el impacto de estos mensajes sobre la salud mental.

«Acabo de ver un vídeo de uno de estos iluminados seres de luz demonizando la fruta y comparándola con el ColaCao», comienza diciendo Martín, visiblemente molesto. A lo largo del vídeo, denuncia cómo algunos «gurús de la nutrición» simplifican peligrosamente el discurso alimentario, comparando productos solo en función del azúcar u otra variable aislada. «Esa variable está sesgada», recalca.

El farmacéutico va más allá de la discusión técnica y plantea una cuestión de fondo: la culpabilidad que estos mensajes generan en quienes simplemente intentan mejorar su alimentación. «Lo que se consigue demonizando la comida no es que la gente aprenda a diferenciar entre lo que es sano y lo que no; lo que se consigue es que la gente se sienta culpable por comer», afirma.

Según Martín, esta culpabilidad no lleva a una vida más saludable, sino al riesgo real de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. «Podemos estar cambiando la salud física por la salud mental», advierte. Y pone un ejemplo claro: si alguien que está tratando de dejar los refrescos azucarados opta por una Coca-Cola Light en una ocasión puntual, no debe ser juzgado por ello. «Esa persona ya sabe que no es sano, pero es su forma de llevar el proceso», explica.

Su mensaje final es directo: la fruta no es el problema. «¿Sabéis qué sí que es malo y que consumimos todos los días en cantidades industriales? Los vídeos de mierda de Instagram que incitan a trastornos de la conducta alimentaria».