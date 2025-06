Guerra entre Gonzalo Miró e Isabel Díaz Ayuso por el euskera: «Montar el 'show' e irte de una reunión institucional es una paletada»

Marina León Lunes, 9 de junio 2025, 18:52 Comenta Compartir

Continúa la batalla dialéctica entre Gonzalo Miró y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El periodista ha aprovechado su presencia en el programa de La Sexta 'Más Vale Tarde' para responder a las palabras que le ha dedicado la dirigente madrileña este lunes en 'Espejo Público', donde ha afirmado que «este señor vive de insultarme todos los días».

Esta trifulca surge tras el discurso del colaborador televisivo en Bilbao, al recibir el sábado el Premio Ramón Rubial a la Comunicación. Miró aseguró que le «hubiese encantado» lanzar unas palabras de agradecimiento en euskera, «sobre todo para que no penséis en el País Vasco que en Madrid somos todos igual de catetos», señaló, en referencia al abandono de Ayuso durante la intervención en euskera del lehendakari, Imanol Pradales, durante la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona un día antes.

«Para mi desgracia, es la presidenta de la comunidad en la que he nacido y en la que resido, pero me llama la atención que entre en guerra con un tertuliano», observa el periodista y añade que Ayuso «es la que utiliza el insulto como arma política». En cuanto a que la dirigente se levantara cuando Pradales hizo uso del euskera, Miró opina que es «una paletada. No puedes montar el 'show' e irte de una reunión institucional cuando estás representando a todos los madrileños».

Por último, confiesa que pensó en leer unas palabras en euskera durante la entrega de premios, «pero cuando no controlas la lengua, es casi peor», dice. Iñaki López le ánimo a hacerlo en la próxima ocasión. «Hazlo, que estamos muy acostumbrados a escuchar a los Borbones que llegan con frases sueltas y nos echamos muchas risas», destaca el presentador vizcaíno.