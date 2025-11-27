La Guardia Civil detiene a la exabadesa de Belorado por venta de obras de arte El arresto se ha producido tras realizarse un registro en el monasterio de La Bretonera

G. C. Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:16 | Actualizado 17:38h. Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido este jueves a Laura García de Viedma, la exabadesa del convento de Belorado, por su presunta implicación en la venta de obras de arte del patrimonio, según informa 'Diario de Burgos'. El arresto se ha producido tras un registro realizado por orden del Juzgado de Briviesca en el monasterio.

A raíz de este escándalo religioso que saltó en mayo de 2024, cuando anunciaron su ruptura con la Iglesia Católica para ponerse bajo la tutela del obispo excomulgado Pablo de Rojas, las monjas cismáticas tienen actualmente dos causas penales abiertas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca. La primera está relacionada con la venta por 121.000 euros de 1,7 kilos de oro de la comunidad clarisa de Belorado por parte de la exabadesa, ahora arrestada, y sus acólitas Laura García de Viedma, Susana Mateo (sor Sion) y Zayda Pinar (sor Myryam). Las tres están siendo investigadas por un posible delito de estafa impropia. El segundo procedimiento penal se abrió a raíz de una querella por tres delitos de estafa agravada, dos de ellos en grado de tentativa, interpuesta por el arzobispo de Burgos, Mario Iceta.

En dicho procedimiento se busca aclarar el destino de los ingresos obtenidos por el alquiler de la hospedería del complejo conventual de Derio a un empresario alemán. Al parecer, García de Viedma se habría embolsado en su cuenta casi 4.500 euros por el arrendamiento de ese inmueble, «sobre el cual carecían de derecho, por el abandono de la comunidad religiosa», determina el auto de la Audiencia Provincial que revocó el archivo de la causa.

También la jueza tendrá que dirimir si las clarisas cometieron dos delitos de estafa agravada en grado de tentativa al intentar poner los bienes de la comunidad religiosa a nombre de una asociación civil. Se trata de los monasterios de Belorado y de Derio. No incluye el de Orduña porque su propiedad está en cuestión, también en los tribunales, al no haber pagado las cantidades estipuladas a las clarisas de Vitoria después de que se lo vendiesen.

Al mismo tiempo, se mantienen los procesos civiles de desahucio de los monasterios de Belorado, cuya sentencia a favor del desalojo de La Bretonera está recurrida ante la Audiencia de Burgos, y de Orduña, cuya demanda acaba de ser notificada al trasladarse allí al menos dos de las defensoras del cisma para unirse a las cinco religiosas mayores, que son las garantes de que exista comunidad Clarisa en Belorado.

Temas

Burgos

Briviesca

Belorado

Audiencias