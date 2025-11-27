El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Muere un ciclista menor y otro resulta herido al ser arrollados por un autobús en Berriz
La Guardia Civil, en el convento de Orduña

Fuentes del instituto armado han enmarcado su presencia en la investigación por apropiación indebida de obras de arte

Carlos Benito

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:44

Horas después de la detención de la abadesa en Belorado en relación con la presunta venta de patrimonio artístico del convento, se está produciendo una nueva operación de la Guardia Civil, esta vez en Orduña. Según ha informado el portavoz de la comunidad cismática, Francisco Canals, catorce agentes de la comandancia de Burgos se han presentado en el monasterio vizcaíno poco después de las 19.30 horas.

Fuentes del instituto armado han enmarcado su presencia en la investigación por apropiación indebida de obras de arte, que hacía necesario el correspondiente registro de este otro convento, pero Canals se ha mostrado convencido de que van a llevarse a las cinco monjas mayores, que en su momento no se sumaron a las demás en la ruptura con la Iglesia. También sor Paloma, una de las cismáticas, ha expresado a los medios su temor en ese sentido, ya que han acudido al lugar dos monjas de la orden clarisa.

Hay que recordar que la sentencia del juzgado de Briviesca del pasado 31 de julio reconoció a esas cinco mujeres, ya muy ancianas, como la «legítima comunidad monástica», tal como ha sostenido siempre el comisario pontificio para este asunto, Mario Iceta.

En el momento de emitirse aquella sentencia ya hubo un intento de retirar a las monjas mayores de Orduña, adonde se habían trasladado desde Belorado junto con algunas de las cismáticas más jóvenes, para trasladarlas a conventos de las clarisas, la orden a la que siguen perteneciendo. Una comisión judicial acudió entonces al convento, pero, ante la negativa de las religiosas a franquearle el paso, se limitó a levantar acta de lo ocurrido.

