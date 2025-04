La Guardia Civil avisa del grave error que muchos cometen al sacar dinero en los cajeros

B. V. Miércoles, 23 de abril 2025, 17:53 | Actualizado 18:14h. Comenta Compartir

A pesar del auge del pago con tarjeta, el dinero en efectivo está lejos de desaparecer. De hecho, según los datos del Banco de España, un 59% de la población continúa considerando el dinero físico como su principal método de pago.

Entre los que pagan en efectivo, el 75% de los billetes los obtienen en los cajeros automáticos. Por ello, la Guardia Civil ha lanzado un aviso del grave error que muchos cometen al usarlos. En un vídeo en las redes sociales, una agente explica que hay que evitar sacar dinero de noche o en lugares solitarios. También recomiendan ir acompañados, tapar el teclado al marcar el número PIN y no aceptar ayuda de desconocidos.

@guardiacivil 🟢 Por la seguridad de nuestros mayores ⚠️ Sigue estos consejos para hacer de forma segura estas operaciones: ➡️ Evita hacerlo de noche o en lugares solitarios ➡️ Ve acompañado ➡️ No aceptes ayuda de desconocidos ➡️ Tapa el teclado al marcar tu clave Ve siempre con cuidado porque tú seguridad es tarea de todos y compromiso de cada uno 💚 ♬ Advice - Julien Kozak

Existen otro tipo de recomendaciones a tener en cuenta al sacar dinero en los cajeros que no menciona el Instituto Armado. Lo primero es a la hora de introducir la tarjerta. Observar bien la ranura, que no se haya modificado. También mirar con atención el teclado, que no sea uno que esté superpuesto al original. Además, es aconsejable revisar que no haya una cámara que grabe cómo escribimos el PIN. En el caso de ver partes flojas en la máquina, ya sea en el teclado, en la ranura de la tarjeta, buscar otro cajero.