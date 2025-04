¿Guardas los medicamentos en el baño o en la cocina? Descubre por qué debes dejar de hacerlo ya

Leire Moro Martes, 8 de abril 2025, 18:22 | Actualizado 19:09h. Comenta Compartir

Todos tenemos en casa algún cajón, caja o armario en el que vamos acumulando los medicamentos. Sin embargo, es posible que no los estemos almacenando de la manera más adecuada. Al igual que los alimentos, las medicinas también necesitan condiciones específicas de conservación para mantener su efectividad, estabilidad y seguridad. El Consejo General de Colegios Farmacéuticos indica cómo hacerlo bien.

¿Dónde guardar los medicamentos en casa?

La costumbre más extendida es que guardemos los medicamentos en la cocina o en el baño, pero resultan ser los sitios menos recomendables. Estos espacios suelen ser en los que los cambios de temperatura o humedad son más bruscos, algo que afecta negativamente a las propiedades de las medicinas.

Las habitaciones en las que debemos guardarlos deben reunir unas características en particular. Tiene que ser frescas y secas, alejadas de fuentes de calor. También es necesario que esten guardados en cajones o armarios para protegerlos de la luz solar directa. Y por seguridad para los más pequeños, siempre en cajas cerradas y en estanterías elevadas. Si viajas y tienes que llevar medicamentos contigo, nunca los guardes en la guantera o en maletero del coche, porque se exponen a temperaturas muy altas.

¿A qué temperatura deben conservarse?

Hay medicamentos que precisan de unas condiciones de temperatura muy concretas, pero salvo que el envase indique lo contrario, en general deben mantenerse a temperatura ambiente, siempre por debajo de los 25 grados. No es necesario meterlos en la nevera si no lo indica el prospecto. Por el contrario, hay algunos tipos de medicamentos que siempre requieren refrigeración: vacunas, insulinas sin abrir, colirios, antibióticos reconstituidos, óvulos y supositorios sensibles al calor. Estos productos deben mantenerse entre los 2 y los 8 grados, pero nunca deben congelarse. Es mejor guardarlos en el interior del frigorífico, evitando la puerta, ya que es el lugar en el que la temperatura varía más. Y si vas a viajar, debes utilizar neveras portátiles o acumuladores de frío para no romper la cadena de frío.

¿Cómo guardar los medicamentos?

Ahora que ya has elegido el lugar adecuado para guardarlos, hay que organizarlos bien. Los profesionales recomiendan conservarlos siempre en el envase original, ya que los protege de la luz y contiene información esencial como la fecha de caducidad. Y aunque a veces puedan resultar molestos, también se debe guardar el prospecto junto al medicamento. Hay que evitar agrupar las pastillas sueltas o sacar los comprimidos del blister antes de tiempo. También puedes organizar el botiquín agrupando los elementos según su uso. Por un lado, los de uso frecuente: antitérmicos, analgésicos o antiinflamatorios. Y otro, materiales para hacer curas: gasas, vendas, termómetros o tijeras.

¿Qué hacer con los medicamentos caducados o que ya no usamos?

De vez en cuando haz una revisión del botiquín, porque es muy fácil acumular algunos medicamentos que ya no utilizamos o que se han caducado y retirarlos a tiempo y bien evita situaciones que pueden ser peligrosas.

Nunca has de tirar los medicamentos ni a la basura ni por el inodoro. Llévalos al punto SIGRE de la farmacia, donde los eliminarán de manera segura. Si dudas del aspecto del medicamento, bien porque ha cambiado de color, tiene posos, huele mal o no se ha conservado a las temperaturas adecuadas, es mejor desecharlo. En medicinas como los jarabes infantiles que se tienen que abrir y cerrar para su uso, apunta la fecha en la que se abre por primera vez y respeta el tiempo máximo que indique en el prospecto.

Conservar los medicamentos correctamente garantiza su eficacia. Además, tener un botiquín bien organizado y actualizado te puede ayudar en caso de emergencia. Y ante cualquier duda, consulta con el personal de la farmacia.

