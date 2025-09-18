El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un grupo de orcas ataca y hunde un velero con turistas a bordo en la costa de Portugal
Mercedes Benz Ocean Lounge

Un grupo de orcas ataca y hunde un velero con turistas a bordo en la costa de Portugal

La embarcación, con cinco pasajeros, naufragó cerca de Lisboa sin dejar heridos. El suceso recuerda a los recientes ataques de orcas en el Cantábrico

Leire Moro

Leire Moro

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:41

El pasado sábado, un grupo de orcas atacó un velero en Fonte de Telha, a pocos kilómetros de Lisboa. La embarcación acabó hundida a causa del ataque en cuestión de minutos. A bordo viajaban cinco turistas que habían contratado una excursión marítima. Todos los ocupantes fueron rescatados ilesos por una lancha de la Brigada Náutica tras caer al agua.

En el vídeo, grabado desde otra embarcación, se puede observar cómo los cetáceos rodean al velero y lo golpean repetidamente hasta que consiguen hundirlo. Este fenómeno está causando cierta alarma, ya que en los últimos meses se han detectado varios ataques de orcas. Este incidente se suma a los registrados en el Cantábrico y el Golfo de Bizkaia, donde Salvamento Marítimo ha atendido varios avisos de este tipo.

No existen, por el momento, pruebas de que se trate del mismo grupo de animales. Pero teniendo en cuenta la ubicación del incidente, podría tratarse del grupo de orcas que ha protagonizado dos ataques en el Cantábrico. El primero de los encuentros lo sufrió un velero francés a dos millas al norte de Deba. El segundo tuvo lugar a ocho millas al norte de Cabo Villano, en aguas vizcaínas, ambos en el mes de julio.

A principios de julio, los investigadores de Orca Atlántica detectaron que un grupo de estos cetáceos, que se habían limitado al Estrecho de Gibraltar, se habían separado en dos grupos. Uno seguía en el Estrecho, mientras que el segundo se encontraba en el Cantábrico. El motivo por el que se produjo este cambio es una incógnita. También se desconoce si entre los ejemplares que se han desplazado al norte se encuentran las gladis blancas, el nombre con el que se ha bautizado a los que han protagonizado la mayoría de los ataques.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fondo inversor levantará un hotel en Mazarredo y obligará a desalojar 240 oficinas
  2. 2 La Federación vasca reconoce que está trabajando en un partido contra Palestina aunque «es muy complejo»
  3. 3 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  4. 4

    Obligan a un policía de Bilbao a volver a trabajar con la jefa a la que denunció por acoso laboral
  5. 5

    Muere una turista vasca en un accidente de bicicleta en Ecuador
  6. 6

    Vascos y cántabros luchan contra el plan para derribar más de 50 casas en Laredo
  7. 7 Homenaje en Bilbao a los ocho vascos asesinados por yihadistas
  8. 8 El respeto de Zubimendi a San Mamés que caló en el vestuario del Arsenal
  9. 9 El gesto de Martinelli, uno de los goleadores del Arsenal, con un pequeño hincha del Athletic
  10. 10

    Mikel González sobre Djaló: «Después de una mala temporada no podíamos permitir una segunda similar en el Athletic»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un grupo de orcas ataca y hunde un velero con turistas a bordo en la costa de Portugal