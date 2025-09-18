Un grupo de orcas ataca y hunde un velero con turistas a bordo en la costa de Portugal La embarcación, con cinco pasajeros, naufragó cerca de Lisboa sin dejar heridos. El suceso recuerda a los recientes ataques de orcas en el Cantábrico

Leire Moro Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:41 | Actualizado 20:53h.

El pasado sábado, un grupo de orcas atacó un velero en Fonte de Telha, a pocos kilómetros de Lisboa. La embarcación acabó hundida a causa del ataque en cuestión de minutos. A bordo viajaban cinco turistas que habían contratado una excursión marítima. Todos los ocupantes fueron rescatados ilesos por una lancha de la Brigada Náutica tras caer al agua.

En el vídeo, grabado desde otra embarcación, se puede observar cómo los cetáceos rodean al velero y lo golpean repetidamente hasta que consiguen hundirlo. Este fenómeno está causando cierta alarma, ya que en los últimos meses se han detectado varios ataques de orcas. Este incidente se suma a los registrados en el Cantábrico y el Golfo de Bizkaia, donde Salvamento Marítimo ha atendido varios avisos de este tipo.

🇵🇹 Orca attacks sailing boat, causing it to sink off Portugal's coast. Orcas ‘broke the rudder of the sailboat, opening a hole below the waterline, allowing water to enter.’ Sailors did not require medical assistance. pic.twitter.com/vovijsYk3j — Engaging Topics (@EngagingTopics) September 16, 2025

No existen, por el momento, pruebas de que se trate del mismo grupo de animales. Pero teniendo en cuenta la ubicación del incidente, podría tratarse del grupo de orcas que ha protagonizado dos ataques en el Cantábrico. El primero de los encuentros lo sufrió un velero francés a dos millas al norte de Deba. El segundo tuvo lugar a ocho millas al norte de Cabo Villano, en aguas vizcaínas, ambos en el mes de julio.

A principios de julio, los investigadores de Orca Atlántica detectaron que un grupo de estos cetáceos, que se habían limitado al Estrecho de Gibraltar, se habían separado en dos grupos. Uno seguía en el Estrecho, mientras que el segundo se encontraba en el Cantábrico. El motivo por el que se produjo este cambio es una incógnita. También se desconoce si entre los ejemplares que se han desplazado al norte se encuentran las gladis blancas, el nombre con el que se ha bautizado a los que han protagonizado la mayoría de los ataques.