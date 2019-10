Gravísima cogida de Mariano de la Viña El cuarto toro de la tarde empitona al banderillero de Enrique Ponce, ayer en Zaragoza. / Efe BARQUERITO Lunes, 14 octubre 2019, 08:08

ZARAGOZA 9ª del Pilar. Seis toros de Montalvo. Ponce, pitos tras aviso, silencio y palmas. El Juli Silencio en los dos Miguel Ángel Perera Saludos. Herido por el sexto. Mariano de la Viña Corneado cuando trataba de fijar al cuarto. Entró en la enfermería en parada cardiorespiratoria. Fue intervenido, estabilizado y trasladado a la clínica Quirón, a la espera de parte médico

La primera mitad de festejo tuvo su pequeña intriga. Partió plaza un toro berrendo, pinta y seña de la primitiva ganadería de María Montalvo. Solo el poder preciso, un primer puyazo en serio, a la salida del cual enterró pitones. La vuelta de campana y un segundo puyazo lo mermaron. Sin descolgar, fue toro de sencillo manejo. Ponce tiró líneas despegadito y la faena fue larguita. Desacertado el uso del verduguillo tras dos pinchazos, media y rueda de peones. Diez intentos con la cruceta. Se echó el toro. Un aviso.

El segundo dejó charcos de sangre antes de afligirse sin remedio. El Juli estuvo seguro y resuelto. Anuncio de ello fueron su manera de resolver en la lidia y su calma para faenar antes de que el toro metiera la cara entre las manos al cabo de doce viajes. Una buena estocada. El tercero no se pareció a esos dos. Ningún celo de salida, ni en el caballo, de donde salió más que castigado pero sin blandearse. Lo despabilaron dos excelentes pares de banderillas de Curro Javier. Perera se acopló con autoridad y suficiencia. La muleta al hocico, a pulso viajes largos de compromiso, compostura vertical, forzó al toro cuando pretendió resistírsele. Con la izquierda, una tanda de caro dibujo. Y desarme por abuso de poder.

Ni propicia ni vibrante, no estaba siendo corrida agria, pero se precipitaron los acontecimientos. Llamó la atención el aire agresivo del cuarto montalvo. Contra costumbre, no salió Ponce a pararlo ni a fijarlo. A recibir casi en los medios al toro, que estaba por ver, salió Mariano de la Viña. El saludo resultó fatal. Fiero al atacar, no dejó a Mariano ni desplegar engaño, lo arrolló y volteó, lo dejó en el suelo inerte y, ante la mirada horrorizada de espadas y banderilleros, lo cosió a cornadas por la espalda. Se escucharon gritos de espanto.

El desconcierto de lo imprevisto quedó marcado por un brutal rastro de sangre. Mariano había perdido el conocimiento y costó no poco acomodarlo en brazos asistentes camino de la enfermería, donde entró en parada cardiorrespiratoria y necesitó varias transfusiones para poder ser estabilizado. Prácticamente sin vida, El Juli supo quitar al toro de su presa antes que nadie. En sus manos y engaño lo tuvo hasta la salida de los picadores. El ambiente era de consternación. Álvaro Montes, el peón de confianza de El Juli, ocupó el puesto de Mariano de la Viña.

Ponce, un nudo en la garganta, se hizo de ánimo como mejor pudo. Perera pidió a los areneros un rastrillo y con él borró de la arena la sangre tan abundantemente derramada por Mariano de la Viña. El toro no hizo más que apoyarse en las manos y puntear antes de recular y afligirse como el segundo. Después de arrastrado el toro, Ponce se fue a la enfermería en busca de noticias. Al cierre de esta edición, el subalterno albaceteño, de 51 años, continuaba siendo intervenido en un quirófano de la clínica Quirón.

El Juli hizo recobrar la serenidad con las armas propias del oficio. Y con su calma y su entereza. Con lances despaciosos y media notable dejó fijado al quinto, que hizo picar poco. Solo que el toro, de buen aire, metería una mano en uno de tantos hoyos del ruedo y pasó a apoyarse con fragilidad. Pareció lesión de tendones. Con la izquierda toreó Julián a cámara lenta, en desmayo de verdad. Solo dos madejitas de naturales, pero fueron la joya de la corrida.

Estaba por venir el último trago amargo del Pilar. El sexto claudicó dos o tres veces. Se oyó un chasquido de hueso roto y fue devuelto. El sobrero, celoso y avisado al tomar engaño pero fijo en el caballo, sorprendió a Perera, se le metió por debajo de los vuelos casi en los medios, lo desarmó y alcanzó a Perera que corría por delante, le pegó una voltereta y le dio una cornada en el muslo. No pudo seguir.