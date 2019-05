EL GRAN SECRETO DE BLAS La voz del amigo de Epi nos habla en el 50 cumpleaños de Sesame Street JON URIARTE Sábado, 4 mayo 2019, 00:25

Imposible no reparar en sus gafas. Y en su juvenil aspecto. Estamos ante uno de esos seres que ha bebido de la fuente de la eterna juventud. Puede que le ayude lo que lleva dentro. Voces eternas. Las de tantos personajes que sorprende que quepan en un hombre de mediana estatura. Nada más hablar aparece flotando en la atmósfera Kevin Spacey. Impacta, teniendo en cuenta su descubierto y sórdido pasado. Pero la siguiente frase nos lleva a otro actor y serie. M.A.S.H y Alan Alda. Es lo que tiene hablar con Javier Dotú. «También hice de Starsky», suelta de golpe y nos quedamos petrificados. En nuestra mente parece que le hayan salido rizos, vista jersey de lana y conduzca un Torino rojo con raya blanca. Nos quedaríamos en ese mundo si no fuera porque queremos hablar del 50 cumpleaños de un lugar llamado Barrio Sésamo. Así que Dotú sonríe, se ajusta sus gafas amarillas y deja salir a Blas.

Esta semana ha sido noticia Sesame Street porque una calle de Nueva York llevará su nombre, dentro de los reconocimientos con motivo de su medio siglo de vida. Está en la esquina de la 63 con Broadway. Justo donde se encuentra la productora que sigue fabricando historias de tela en movimiento. Y nos ha hecho recordar el ayer compartido. Ese que sería imposible separar de las voces en castellano. La rana Gustavo, en inglés, tenía la del propio Jim Henson. Pero en España fueron Fernando Pieri y después José Martinez Blanco. La del primero grave y habitual en las películas de entonces. La del segundo la recordamos por Bud Spencer o el mismísimo Gene Hackman.-Pepe -añade Dotú, refiriéndose a Martínez Blanco-también fue el primero en poner la voz de Epi. Luego la haría Juan Miguel Cuesta. Este segundo nombre nos lleva a Alain Delon, Michael Caine o Paul Newman en el Color del Dinero. Y también, imposible no recordarlo, como Donald Sutherland.-También hay dos Blas-advierte Dotú. Entonces nos desvela que puso la voz a la marioneta amarilla con alma de limón durante siete años, pero la producción pasó a otra productora llamada Cine Arte, en la que trabajaba Simón Ramírez. «Y un día me llama y me dice que va a intentar imitar mi voz de Blas». Cuando lo cuenta rezuma cariño hacia él y subraya la capacidad de Simón para clavar personajes y dejarles su impronta. Ojo que hablamos del señor que ponía voz a Sean Connery en aquél James Bond que se enfrentaba al Doctor No. En el caso de Blas fueron dos temporadas. La vida también juega sus cartas y la muerte de Simón provocó el retorno de la marioneta a la garganta de Dotú. Pero hablemos de cosas agradables. Como las veces en que este personaje salió de su barrio para ayudar a cierta madre.

«Tenía una amiga cuyo hijo no quería comer y me pidió que le llamara poniendo la voz de Blas». Lo hizo. Imaginen la cara del niño cuando el compañero de Epi le dice que se porte bien y que termine la papilla. Fue tal el éxito, que tuvo que hacerlo más veces. Ríe al recordarlo y, al verle recrear de nuevo la voz y la escena, no podemos evitar viajar por ese barrio de marionetas. Así descubrimos en los créditos a Coco. Joaquín Vidriales ponía su voz en castellano. Quién nos iba a decir que el señor «M», jefe de James Bond era... Coco. También se la pusieron Julio Muñoz y Antonio Esquivas. No nos olvidamos de la cerdita Peggy, eternamente enamorada de Gustavo. Su voz pertenecía a Selica Torcal que, entre otras, dobló a Sally la mujer del famoso McMillan. Y podríamos seguir recordando al pájaro Gonzo, a Sam el águila o al Conde Draco que tenía la teatral voz de Rafael de Penagos, a quien conocíamos por Sherlock Holmes. O al «Monstruo de las galletas» que era cosa de Javier Franquelo. Voces que llenaban los hogares de aquellos años en los que solo había un canal. Lo sumo dos, contando con el UHF. «No parábamos de trabajar porque hacíamos radio, publicidad...y todas las películas y series que podíamos», añade Dotú con un tono que esta vez da otro giro. El justo y necesario para que aparezca Michael Corleone ante nosotros.-Es que también puse la voz al actor Al Pacino-sentencia Javier. Y entonces lo entendemos todo. El misterio de Epi y Blas no era su relación. Tampoco su condición sexual. El verdadero secreto estaba en otro lugar. En las voces. Porque no eran dos sino cientos. Tantos como personajes interpretaron aquellos hombres, en las tinieblas en un estudio, haciendo magia con sus gargantas.