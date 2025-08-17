El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Más de tres kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Islares, dirección Bilbao
Pedro Sánchez, y Alfonso Rueda (c-i), en el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense. EFE

Golpe de calor en la comparecencia de Sánchez desde Galicia en el día más caluroso del verano

El presidente del Gobierno se ha visto obligado a interrumpir su rueda de prensa para que los sanitarios atendiesen a una periodista tras sufrir un mareo

C.P.S.

Domingo, 17 de agosto 2025, 15:00

Las temperaturas récord de este domingo -que juegan en contra de la grave ola de incencios que asola España desde hace más de una semana- ... ha interrumpido en la rueda de prensa ofrecida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, desde el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alarma por una pelea con machetes en las barracas de Bilbao
  2. 2

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  3. 3

    Un problema técnico en el montaje del escenario obliga a cancelar el concierto de Abandoibarra
  4. 4

    «A mis 60 años nunca me habían robado en fiestas»
  5. 5

    El Athletic rescinde el contrato de Adu Ares, que ficha por el Eibar
  6. 6

    El alto absentismo impulsa la contratación de detectives privados en Euskadi: «Hay empresarios desesperados»
  7. 7 Herido grave en un aparatoso accidente en el centro de Castro
  8. 8

    «Nadie que no pueda volver a su profesión tendría que entrar en política»
  9. 9

    «Prefiero estar viva con todo caído a estar bajo tierra»
  10. 10 «Si te operan, ¿buscas a un magnífico cirujano o a uno que sepa euskera?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Golpe de calor en la comparecencia de Sánchez desde Galicia en el día más caluroso del verano

Golpe de calor en la comparecencia de Sánchez desde Galicia en el día más caluroso del verano