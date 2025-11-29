El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El grafitero argentino Francisco Bosoletti restauró en 207 el mural más famoso dedicado al 'Pibe de Oro'. Félix Morquecho

El gol póstumo de Maradona

Crece el turismo en Nápoles ·

Tras la muerte hace cinco años del astro argentino, millones de personas visitan la plaza donde se le venera como a un dios

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:08

Comenta

«Hemos venido aquí a rezar. ¡Vamos chicos, por Maradona!» La emoción de los adolescentes, provenientes del norte de Italia y disfrutando de un viaje ... de estudios por Nápoles, explota cuando llegan a una plazoleta situada en medio de los Quartieri Spagnoli, un barrio del centro de esta ciudad del sur de Italia donde, hasta hace pocos años, pocos turistas se atrevían a aventurarse debido a sus elevados niveles de delincuencia. La muerte del futbolista Diego Armando Maradona hace cinco años lo cambió todo: hoy este lugar se ha convertido en un destino ineludible para el turismo gracias al mural del 'Pelusa' que luce en uno de los edificios de viviendas que se asoman a esta plazoleta, de propiedad privada y que se utilizaba antes como garaje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales llevó a comer al presidente alemán
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  4. 4 Aita, si no eres famoso, ¿por qué te conoce tanta gente?
  5. 5

    Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas
  6. 6

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías
  7. 7 El Euromillones del viernes entrega su bote de 178 millones: resultados del 28 de noviembre
  8. 8

    La exconcejala de Santurtzi implicada en la filtración del examen contradice a la alcaldesa en su despedida
  9. 9 Ya es oficial: así quedarán las pensiones máximas y mínimas con la nueva subida para 2026
  10. 10

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El gol póstumo de Maradona

El gol póstumo de Maradona