Manu Cecilio

El Gobierno vasco proyecta un seguro de impagos para los propietarios de pisos que alquilen en zonas tensionadas

Reconoce que las medidas de protección al inquilino aprobadas en los últimos años «han generado un aumento de la reticencia de muchos dueños para incorporar sus viviendas al mercado»

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:02

El Gobierno vasco está elaborando un seguro de alquiler público de daños e impagos para incentivar que los propietarios saquen sus pisos al alquiler en ... zonas que han sido declaradas tensionadas. La medida, anunciada este miércoles por el consejero Denis Itxaso en el marco del Congreso House Action que se celebra en San Sebastián, prevé cubrir las «rentas impagadas, suministros y desperfectos» que puedan llegar a sufrir los titulares de domicilios arrendados desde «fases tempranas del proceso judicial». Todo ello para «reforzar la seguridad jurídica de quienes arriendan sus domicilios».

