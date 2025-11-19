El Gobierno vasco proyecta un seguro de impagos para los propietarios de pisos que alquilen en zonas tensionadas

El Gobierno vasco está elaborando un seguro de alquiler público de daños e impagos para incentivar que los propietarios saquen sus pisos al alquiler en ... zonas que han sido declaradas tensionadas. La medida, anunciada este miércoles por el consejero Denis Itxaso en el marco del Congreso House Action que se celebra en San Sebastián, prevé cubrir las «rentas impagadas, suministros y desperfectos» que puedan llegar a sufrir los titulares de domicilios arrendados desde «fases tempranas del proceso judicial». Todo ello para «reforzar la seguridad jurídica de quienes arriendan sus domicilios».

El departamento de Vivienda y Agenda Urbana reconoce ahora que «las medidas orientadas a reforzar la protección de las personas arrendatarias, han generado, de forma indirecta, un aumento de la reticencia por parte de muchos propietarios a incorporar sus viviendas al mercado del alquiler, reduciendo así la disponibilidad de la oferta y dificultando el acceso en determinadas áreas», algo que llevaban denunciando desde hace al menos dos años expertos y agentes de la propiedad inmobiliaria de Bizkaia.

El nuevo programa, que está en exposición pública y que será bautizado bajo el nombre de 'Alokaplus', se aplicará en forma de ayudas, aunque el importe está aún por determinar. Desde 2021 el Gobierno vasco compensa económicamente a los dueños que tienen un piso arrendado a inquilinos que no pagan la renta y a los que un juez les ha paralizado el desahucio tras demostrar una situación de vulnerabilidad.

Desde la demanda

El Ejecutivo abona a los titulares afectados una renta equivalente al alquiler y otros gastos como pueden ser los suministros, pero con ciertos límites. La consejería fija como referencia el precio medio que calcula la Estadística del Mercado del Alquiler de Euskadi (EMAL) en cada una de las localidades. En 2024 se destinó un millón de euros a cubrir los impagos de 193 propietarios vascos. «Las cantidades reconocidas son inferiores a las realmente adeudadas desde el primer impago y no cubren el conjunto de perjuicios económicos derivados de la situación», sostiene el área.

Lo que se pretende con este nuevo seguro es garantizar los abonos «desde el auto de admisión de la demanda en lugar de la suspensión» del lanzamiento, como ocurre ahora. «Se cubrirá la totalidad del importe adeudado hasta un límite que determinará la futura orden. El objetivo es aumentar la seguridad jurídica y lograr más viviendas -actualmente vacías o deshabitadas- cuyo precio de alquiler se ajuste al índice de precios de referencia o parámetros equivalente, que sean incorporadas al mercado.