El Gobierno vasco lanza un SOS y se vuelca con el comercio pequeño, «en peligro de extinción» Jordi Alemany Crea una página web para recoger firmas a favor de las tiendas pequeñas y apela «a la responsabilidad ciudadana» LUIS GÓMEZ Jueves, 10 octubre 2019, 15:57

Una de cal y otra de arena. El Gobierno vasco acaba de presentar la campaña 'Compra local'. Un SOS con el que pretende «salvar al comercio local». Un sector, a su juicio, «en peligro de extinción», pero al que le augura «un gran futuro» si aprovecha las «oportunidades de modernización e innovación. Es nuestro principal objetivo». 'Las sensaciones, la ilusión, las ganas de callejear y las buenas costumbres' sintetizan el espíritu de la iniciativa de «revalorización» pergeñada por Sonia Pérez.

La consejera de Comercio, Consumo y Turismo ha dejado claro que el gremio se enfrenta a «una encrucijada» y que debe abordar de forma inminente un «proceso de reconversión» por la elevada densidad comercial de Euskadi. Con un ratio de 12 establecimientos por cada 1.000 habitantes, Pérez asume que se trata de una «tasa muy alta» y que tendrá que adaptarse a la nueva «realidad socioeconómica».

Sin embargo, el Ejecutivo autonómico está convencido de que los 137.000 pequeños comerciantes tienen todas las de ganar «si toman las decisiones acertadas es estos momentos de cambio». Frente al «despliegue» del negocio electrónico, la consejera ha incidido en el «valor» de las tiendas de proximidad: «Poseen un espacio muy relevante que no tiene Internet y que no deben perder. Las personas que compran quieren salir, socializar y pasar un buen rato cuando van de compras. No se trata solo de transacciones, sino de relaciones», ha subrayado.

«Complicidad de los consumidores»

El Gobierno vasco juzga «clave y fundamental» la «complicidad» de los consumidores. Pérez ha apelado, en este sentido, a la «responsabilidad» ciudadana y ha asegurado que «en nuestra mano está salvar el pequeño comercio y decidir qué mundo queremos construir y en qué sociedad vivir». Además de «dinamizar» las calles, las pequeñas tiendas garantizan «sostenibilidad, diversidad, seguridad, bienestar y creación de empleo. Cada uno de nosotros podemos reactivarlas y con ello insuflar vida a nuestros pueblos».

De ahí que la campaña, que se extenderá a lo largo de este mes y noviembre y que cuenta con un presupuesto de 180.000 euros, incluya la puesta en marcha de una página web para recoger firmas a favor de los establecimientos tradicionales. «Se trata de un gesto simbólico que apela a todo aquello que estos negocios representan y que se perderían si dejamos que nuestro comercio desaparezca».

Con un 11% de peso en el PIB, Pérez ha recordado que la situación es «algo más grave» en Vitoria que en el resto de capitales vascas y ha concedido escasa importancia al próximo desembarco de Primark en Bilbao. «Tenemos que estar preparados porque cada vez va a haber más ofertas de formatos diferentes. Personalmente y como consejera –ha remarcado– no me preocupan tanto los que compiten en el ámbito del 'outlet' o los precios bajos. Ahí tenemos unos retos importantísimos tanto a nivel de fiscalidad como de protección de los derechos de los trabajadores y de los propios consumidores».

Pérez reconoce que el futuro pasa por la «presencia en las redes» y ha destacado que el 48% de los 25.000 comercios minoristas del País Vasco cuentan ya con página web y que el 26% registra «ventas 'online'. Son unos porcentajes que debemos incrementar, aunque cada vez representan una mayor cuota dentro de las ventas totales», argumenta la consejera. En el último año las operaciones 'online' han crecido un 8,1% cuando «el objetivo propuesto en la Estrategia Vasca de Comercio era de un 1,75%. Por eso el proceso de digitalización, que no es fácil, debe reforzarse», ha insistido.