«Al Gobierno vasco le ha faltado liderazgo en la gestión de los migrantes»

«El problema de la inmigración no se puede focalizar en Irún sólo porque esté en la frontera». José Antonio Santano confiesa que le preocupa la situación que vive su ciudad. Considera que hay que ser «solidarios», también a la hora de repartir la atención a todas y satisfacer las necesidades de los migrantes. El alcalde de Irún apuesta por una Europa coordinada y con políticas comunes que ponga por delante los derechos humanos.

- ¿Cómo definiría la situación que vive Irún con los inmigrantes?

- La situación me preocupa. Y sobre todo me preocupa que se quiera focalizar esto como un problema local, municipal. Estamos en una situación que supera las capacidades de un ayuntamiento. Desde el primer día nos hemos mostrado dispuestos a colaborar y a poner a disposición los medios que tenemos, pero esto no puede ser un asunto de resolución local. Irún está en la frontera, pero esto no puede ser razón suficiente para focalizar el problema en nuestra ciudad. Hay que ser solidarios, también a la hora de repartir la atención a estas personas, de ofrecer medios y de trabajar para atender sus necesidades.

- ¿Se sienten los ayuntamientos desatendidos por el Gobierno vasco?

- Desde el principio del verano, el Gobierno vasco nos llamó a una mesa interinstitucional en la que, además de los ayuntamientos, participa la Diputación. Desde esta mesa se ha trabajado de manera coordinada. No voy a decir que nos hemos sentido desatendidos, pero se ha focalizado mucho el problema en las ciudades y quizás ha faltado más liderazgo institucional, que solo se podía ejercer desde el Gobierno vasco. Creo que las decisiones, los medios al servicio de la atención a estas personas en tránsito, e incluso las medidas preventivas, tienen que tomarse desde instancias superiores. Solo así se garantizan. Nos está tocando la primera línea, en la respuesta a la ciudadanía, a los migrantes e incluso a los medios de comunicación. Y en este sentido, quisiera subrayar en especial el trabajo que está desarrollando Cruz Roja. En el ámbito local, el personal municipal y Protección Civil se han volcado. Está siendo un verano muy complicado. Tampoco quiero olvidarme de ONGs y muchos ciudadanos que están preocupándose a nivel particular. Pero la ayuda y la atención a estas personas tiene que ser coordinada.

- ¿Qué medidas van a tomar?

- Seguiremos trabajando en coordinación con el Gobierno vasco y el resto de instituciones. Pero repito, este no puede ser un problema de las ciudades. Un Ayuntamiento tiene limitaciones para abordar la respuesta. Me parece esencial que el liderazgo en todos los terrenos recaiga en una institución con visión de país. Sobre todo para que la respuesta sea equilibrada y solidaria.

- SOS Racismo denuncia las 'devoluciones en caliente', que acaban en Irún y que, según el Gobierno vasco, están pactadas en los acuerdos bilaterales en materia de extranjería entre Francia y España.

- Yo creo que tenemos que pensar en una Europa coordinada y con políticas comunes que pongan por delante los derechos humanos y la búsqueda de soluciones a los problemas en origen. Tenemos que fortalecer la idea de una frontera única y exterior y los Estados deben de actuar en consecuencia.