El Gobierno vasco asesorará a los mayores de 60 para que tengan «una vida plena»

«Me gusta viajar, pero cuando vuelvo a casa no sé qué hacer. Me he cansado de pasear, del gimnasio…». Loli Luque, vecina de San ... Ignacio (Bilbao), lleva cinco años jubilada y, muchos días, no tiene claro a qué dedicar su tiempo libre. Y ha encontrado en Altxor, el nuevo servicio puesto en marcha por el Gobierno vasco, asesoramiento para desarrollar sus «inquietudes». Representantes institucionales, y algunos de los primeros usuarios de este incipiente proyecto, han acudido este viernes a la presentación en el citado barrio de una de las tres oficinas -hay también en Vitoria y San Sebastián- abiertas hace apenas quince días.

La responsable de esta prestación, Beatriz Gortazar, ha precisado que en dos semanas han atendido 155 consultas y han iniciado una decena de procesos de orientación. La idea del programa, con un presupuesto de 1,5 millones de euros para el próximo año y medio financiado con los fondos europeos Next Generation, pretende llegar a «a más de un millar» de personas en los próximos meses. «La longevidad se ha alargado y nuestras mentes no están preparadas para tener 25 años más de vida tras la jubilación», ha señalado antes de hacer un símil con que «una persona en sus primeros 30 años de vida aprende, se enamora, tiene hijos, proyectos vitales…». De ahí la necesidad de tener también «una vida plena» en los «11.000 días» de media que quedan tras el retiro laboral.

El servicio, que también se presta online, tiene tres ejes, ha explicado Ion Baratas, responsable de ecosistemas de Altxor. Estos son ofrecer información, prestar orientación y consejo e impulsar actividades colectivas. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha puesto de relieve la «importancia de la acción comunitaria y el bienestar emocional», en un contexto en el que el foco está también puesto en «la soledad no deseada». «Si no apostamos por la acción comunitaria, vamos mal en esta vida», ha advertido.

En la construcción de «la comunidad», entiende Juan Ibarretxe, concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao, es relevante este programa. «Es innovador y una forma de entender esta nueva etapa vital; los mayores no representan el pasado, sino el futuro», ha asegurado.