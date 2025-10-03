El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Loli Luque, usuaria, cuenta su experiencia ante los representantes institucionales. Irekia

El Gobierno vasco asesorará a los mayores de 60 para que tengan «una vida plena»

Pone en marcha el programa Altxor, con tres oficinas en Bilbao, Vitoria y San Sebastián, para asesorar a quienes se jubilan

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:32

«Me gusta viajar, pero cuando vuelvo a casa no sé qué hacer. Me he cansado de pasear, del gimnasio…». Loli Luque, vecina de San ... Ignacio (Bilbao), lleva cinco años jubilada y, muchos días, no tiene claro a qué dedicar su tiempo libre. Y ha encontrado en Altxor, el nuevo servicio puesto en marcha por el Gobierno vasco, asesoramiento para desarrollar sus «inquietudes». Representantes institucionales, y algunos de los primeros usuarios de este incipiente proyecto, han acudido este viernes a la presentación en el citado barrio de una de las tres oficinas -hay también en Vitoria y San Sebastián- abiertas hace apenas quince días.

