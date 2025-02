Malestar en las administraciones de lotería vascas por la posibilidad de reabrir con cita previa y sin sorteos

manuela díaz Sábado, 9 de mayo 2020, 10:28 | Actualizado 15:05h. Comenta Compartir

Las administraciones de lotería podrán abrir a partir de este lunes, 11 de mayo, en todos aquellos territorios que hayan pasado a la fase 1 en el camino hacia la nueva normalidad, según las medidas adoptadas por el Gobierno y publicadas este sábado por la mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Eso sí, el Ejecutivo de Pedro Sánchez establece que las personas que quieran acudir deben solicitar una cita previa, como ocurría en la fase 0 con el pequeño comercio. En todo caso, su actividad depende de SELAE ( Sociedad Estatal de Loterias y Apuestas del Estado), en Madrid. Es esta entidad la que tiene que autorizar la apertura de las administraciones. Dicho permiso no ha sido comunicado hasta el momento a los locales y todo apunta, según las fuentes consultadas, que tampoco llegará en los próximos días.

Esta situación ha generado, además, malestar y escepticismo en los propietarios de los establecimientos, que no entienden la medida ya que tampoco hay sorteos y los terminales de expedición se encuentran apagados, inactivos. «Nunca sería viable para una administración el trabajar con cita previa. Es absurdo totalmente, la única que se puede contemplar en nuestro negocio es la que concede el guardar una cola ordenada con la suficiente distancia de seguridad entre sus integrantes. Por otro lado, la última palabra en cuanto a la apertura definitiva y las condiciones de la misma, la tiene SELAE (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado), quien tras valorar variables como la fase en que nos encontremos, la suficiente representatividad de puntos de venta facultados para abrir, la adecuación de locales, la distribución de material informativo para el cliente acerca del nuevo calendario de sorteos, etc..., decidirá finalmente la fecha de apertura», explica Julio Zárate, propietario de la administración de Loterías número 20, enclavada en el centro comercial El Boulevard de Vitoria. «A fecha de hoy, SELAE no ha comunicado oficialmente a su red de ventas ningún dato acerca de la apertura ni mucho menos acerca de las condiciones de la misma», apostilla el lotero.

Por su parte, Josean Vadillo, de la administración 'Lotería Hirui' de Matiena, señala que de qué les sirve abrir las puertas si por el momento las terminales no funcionan y los juegos no están activos. La opción que a todas luces parece que va cogiendo fuerza entre las entidades concesionarias de juego público en los territorios que ya han pasado a la fase 1 es que podrían empezar a vender sin fecha de sorteo. Una opción que Vadillo no encuentra lógica. Sin ningún comunicado al respecto, a su juicio Loterías y Juegos del Estado no se decidirá a arrancar su actividad hasta que Madrid y Barcelona pasen a la fase 1 en el camino hacia la nueva normalidad.

Tras cerca de dos meses con las persianas bajadas, el colectivo espera poder reanudar pronto la actividad de sus negocios. Las medidas de seguridad no son un problema para la mayoría de las delegaciones ya que, como en el caso de 'Lotería Hiru', cuentan con una pantalla protectora que les aislaría de posibles contagios. «Estamos en un bunker, pero de que nos sirve sin no podemos vender nuestro producto».

Párrafo del BOE

El párrafo del BOE que recoge esta nueva regulación de las administraciones de lotería también hace referencia a los concesionarios de coches, los centros de Inspección Técnica de Vehículos y centros de jardinería. Dice lo siguiente: «Podrán proceder a su reapertura al público, mediante la utilización de la cita previa, los concesionarios de automoción, las estaciones de inspección técnica de vehículos y los centros de jardinería y viveros de plantas sea cual fuere su superficie de exposición, así como las entidades concesionarias de juego público de ámbito estatal».