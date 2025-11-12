El Gobierno ampliará la prescripción de los delitos sexuales contra menores

El ministerio de Juventud e Infancia prepara una reforma de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la ... violencia (Lopivi), que contempla la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de violencia sexual contra los menores de edad, según han confirmado este miércoles a este periódico fuentes del departamento que dirige Sira Rego.

En concreto, el texto propuesto por Juventud e Infancia recoge que el plazo para la prescripción de los delitos de violencia sexual contra niños y adolescentes se computará a partir de que la víctima cumpla 45 años, en lugar de los 35 años que contempla el Código Penal actualmente.

Este es uno de los aspectos de la mejora de la Lopivi, que se encuentra en fase de negociación en el seno del Gobierno y que se prevé que vaya al Consejo de Ministros en las próximas semanas para iniciar su tramitación. La iniciativa persigue, según el texto, «ampliar el plazo de prescripción de los delitos contra la libertad sexual y de trata de seres humanos cuando la víctima sea menor de edad, con el fin de garantizar un plazo de garantía más amplio teniendo presentes las consecuencias físicas y psicológicas de estos delitos cuando la víctima es menor de edad».

Sin atreverse a dar el paso

Lo cierto es que muchas personas adultas suelen dar el paso de denunciar la violencia sexual que sufrieron de niños cuando ya han rebasado los 40 o 50 años de edad. «Cuando tuve la fuerza de denunciar, el delito estaba prescrito», se han quejado muchas víctimas que han visto cómo sus depredadores se libraban de ser juzgados porque el miedo, el trauma, la vergüenza «o la culpa» les paralizaban durante años.

Pese a la propuesta del Gobierno de ampliar la prescripción de los delitos sexuales contra menores, las víctimas de pederastia han venido reclamando la imprescriptibilidad penal en estos supuestos. De hecho, en España, hace hoy justo un año, el 12 de noviembre de 2024, el Congreso aprobó estudiar un cambio legislativo para que los delitos sexuales graves contra niños y adolescentes (los penados con más de cinco años de cárcel) no prescriban.

Aquella toma en consideración salió adelante con una amplia mayoría de 305 votos a favor. Es algo que ya existe en más de una docena de países europeos, como Bélgica, Holanda, Suiza y Suecia. Un año después, la iniciativa sigue paralizada, aunque, por lo avanzado este miércoles por el ministerio de Sira Rego, el Gobierno se dispone, si no a hacer imprescriptibles estos delitos, sí a acercarse mucho.