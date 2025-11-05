Gipuzkoa también reorganizará la red foral de acogida de menas ante el aumento las llegadas

El incremento de llegadas de menores migrantes no acompañados va a obligar a la Diputación de Gipuzkoa a reorganizar su red de acogida dada la ... tendencia «creciente» de esta realidad que está provocando un «tensionamiento» de los centros. Será uno de los «retos» centrales del Departamento foral de Cuidados y Políticas Sociales para el próximo año.

La planificación definitiva aún está por concretar y se determinará en función de la evolución de las llegadas y de la capacidad de adaptación de la red. Tal y como recoge el documento presupuestario del Gobierno foral para 2026, será necesario «redimensionar la acogida a los menores migrantes no acompañados que llegan al territorio de manera creciente» .

De momento, el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales –que tutela a estos jóvenes hasta que cumplen la mayoría de edad–no ha especificado aún si se abrirán nuevas plazas, si está previsto la creación de nuevos centros de acogida o bien si se van a reorganizar las ya existentes.

Aunque la previsión de llegadas es «incierta», el departamento no es ajeno a la presión de los flujos migratorios y en estos momentos los centros «están tensionados». Es más, el servicio de acogida donostiarra de Uba desborda su número de plazas previsto, con 50 menores extranjeros no acompañados, cuando la cifra asignada de plazas es de 33.

En la actualidad, la red foral de protección a menores migrantes de Gipuzkoa tutela a 175. Hace tres meses la cifra era ligeramente más baja, con un total de 149 menores. «El número va variando», según explican desde el Departamento de Cuidados y Políticas Sociales, ya que no todos deciden convertir Gipuzkoa en su nuevo hogar y parten después hacia Francia u otros puntos de Europa.

En Euskadi la cifra supera los 800. Bizkaia acoge a la inmensa mayoría y hace ya más de un año que dio la voz de alarma ante la saturación de sus centros. Desde diciembre de 2024 el Gobierno foral vizcaíno tiene declarado el estado de «excepcionalidad», lo que le faculta a dedicar al acogimiento instalaciones que tienen otra función y limitar la atención al acogimiento si no existen recursos humanos y materiales suficientes. En una situación normal la normativa territorial obliga a ofrecer a los chavales formación para facilitar su integración.

Padres que abandonan niños

El reparto de menores extranjeros no acompañados ha sido objeto de debate una vez más entre las comunidades, la última este pasado verano, tras conocerse que el Gobierno central aplica a Euskadi el llamado 'efecto frontera' y se queda fuera del último reparto al considerar el Ejecutivo formado por PSOE y Sumar que los servicios de atención de los tres territorios históricos están ya saturados. No era la primera vez que el Gobierno Vasco y las tres diputaciones reclamaban «un reparto equilibrado» de estos menores entre las comunidades autónomas. Con cifras del 31 de marzo, se atendían a un total de 859 menores migrantes no acompañados, lo que supone 128 migrantes más de los 731 que le corresponderían en ese reparto.

Otro fenómeno que se está destapando durante los últimos meses es el de las familias que llegan a Bizkaia con visado turístico y abandonan en el territorio a menores para que puedan beneficiarse del sistema de acogida. Las Fuerzas de Seguridad han practicado varias detenciones por abandono, tal y como desveló EL CORREO el mes pasado.