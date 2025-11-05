El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una sanitaria asiste a un niño llegado a Canarias en cayuco. E. P.

Gipuzkoa también reorganizará la red foral de acogida de menas ante el aumento las llegadas

La Diputación anuncia que sus centros, en los que residen 175 menores no acompañados, se encuentran por primera vez «tensionados»

P. Rodríguez y O. Igea

San Sebastián / Bilbao

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:55

El incremento de llegadas de menores migrantes no acompañados va a obligar a la Diputación de Gipuzkoa a reorganizar su red de acogida dada la ... tendencia «creciente» de esta realidad que está provocando un «tensionamiento» de los centros. Será uno de los «retos» centrales del Departamento foral de Cuidados y Políticas Sociales para el próximo año.

