Un gimnasio sobre ruedas para llegar a los pueblos más pequeños de Cuenca

Crear un novedoso negocio en zonas de escasa población no es fácil pero en Cuenca un joven emprendedor lo ha logrado con su proyecto «MoveFit». ... Se trata de trasladar su gimnasio a pueblos de esta provincia que no cuentan con actividades deportivas para facilitar el ejercicio físico a sus vecinos. Una especie de gimnasio sobre ruedas o centro deportivo ambulante que permite hacer fitness, pilates, entrenamientos personalizados y programas deportivos diseñados para niños o mayores.

«Es una forma innovadora de crear hábitos de vida saludables y también de dar trabajo a entrenadores y monitores», explica Rubén Romera, el cerebro de este proyecto que un día decidió salir de su gimnasio de El Pedernoso (Cuenca) a pueblos del entorno para ofrecer actividad física y servicios de nutrición «porque el sobrepeso y la mala alimentación infantil son un problema que va a más».

Actualmente, su gimnasio móvil se desplaza a pueblos conquenses como La Alberca de Záncara, Torrejoncillo del Rey, Montalbanejo, Villar de Cañas o Castillo de Garcimuñoz. Son pueblos con menos de 1.500 habitantes -alguno de ellos como Torrejoncillo del Rey tiene menos de 50- cuyos ayuntamientos y asociaciones locales se ponen en contacto con Rubén para que periódicamente cuenten con un gimnasio durante unas horas.

De esta forma, en algunos municipios se solicitan sesiones de fitness en locales municipales y en otras localidades se imparten clases de pilates terapéutico o se organizan actividades específicas para niños y mayores. Para ello, se tienen en cuenta estas peticiones pero también se sugieren desde MoveFit programas concretos teniendo en cuenta las características de cada pueblo en relación a la edad de su población.

«Detecté esta necesidad en los pueblos más pequeños que no tienen acceso al deporte y que, además, tienen una población envejecida», indica Rubén Romera, que también ha extendido esta experiencia fuera de la provincia de Cuenca, en Arenales de San Gregorio, un pueblo de Ciudad Real de 500 habitantes. Su objetivo es «intentar dar un servicio que perdure y no sea algo puntual para que la gente vea los beneficios del deporte para la salud si la actividad deportiva se alarga en el tiempo». «Pensamos que los niños pueden aprender a comer mejor divirtiéndose a través del juego y que después podrán trasladar su experiencia a sus familias para concienciarles sobre la importancia de los hábitos saludables en la alimentación», subraya Rubén Romera.

Salud y empleo

Los resultados de esta novedosa experiencia están siendo muy positivos porque «la gente lo agradece mucho, sobre todo los mayores y los niños, que valoran nuestra profesionalidad y que sea un proyecto que se prolonga en el tiempo y no es algo puntual».

Pero además de fomentar hábitos de vida saludable en los pequeños pueblos este gimnasio sobre ruedas crea empleo pues cuenta con una bolsa de entrenadores y monitores a los que se llama en función de las actividades que se ponen en marcha en cada pueblo. Un proyecto empresarial nuevo en la España vaciada que implica también un riesgo: los continuos desplazamientos por las complicadas carreteras de esta España olvidada que se hacen aún más difíciles cuando llueve o nieva.