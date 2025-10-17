El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un gimnasio sobre ruedas para llegar a los pueblos más pequeños de Cuenca

Un joven promotor pone en marcha un proyecto para acercar el ejercicio físico a personas de todas las edades en zonas despobladas

J. M. L.

Cuenca

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:37

Comenta

Crear un novedoso negocio en zonas de escasa población no es fácil pero en Cuenca un joven emprendedor lo ha logrado con su proyecto «MoveFit». ... Se trata de trasladar su gimnasio a pueblos de esta provincia que no cuentan con actividades deportivas para facilitar el ejercicio físico a sus vecinos. Una especie de gimnasio sobre ruedas o centro deportivo ambulante que permite hacer fitness, pilates, entrenamientos personalizados y programas deportivos diseñados para niños o mayores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  2. 2 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  3. 3

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  4. 4

    ¿Cuánto ganarán de más de media los jubilados el año que viene?
  5. 5

    Un ejército para frenar las ejecuciones sumarias de Hamás en las calles de Gaza
  6. 6

    Sindicatos de estudiantes de la UPV/EHU señalan a dos profesores por sus comentarios sobre Bernedo
  7. 7

    ¿Debió ordenar Felipe González que «volaran por los aires» a la cúpula de ETA?
  8. 8

    «Por aquí no pasa nadie, nos han encerrado detrás un muro en plena Avanzada»
  9. 9

    Seguridad abre una investigación por las lesiones a un joven en el acto de Falange
  10. 10 Nestlé despedirá a 16.000 trabajadores en dos años tras el desembarco de Pablo Isla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un gimnasio sobre ruedas para llegar a los pueblos más pequeños de Cuenca

Un gimnasio sobre ruedas para llegar a los pueblos más pequeños de Cuenca