El gigantesco nido de cigüeña más famoso de España está en este pueblo de Burgos

«Las cigüeñas castellanas han construido el nido más famoso de España burlándose del mismo Newton y la ley de la gravedad». El creador de contenido burgalés Carlo Cuñado, especialista en descubrir los rincones más curiosos alrededor del mundo, ha compartido en sus redes las imágenes «de esta maravilla de la arquitectura y la naturaleza» a la que ha denominado 'la Torre de Pisa castellana'.

Este imponente nido -o más bien tres nidos superpuestos y que se calcula que pesa casi una tonelada, es lo que más llama la atención al transitar por la carretera entre Lerma y Quintanilla del Agua, en la comarca del Arlanza. Exactamente se encuentra sobre el tejado de las antiguas instalaciones de regulación de la balsa de regadío de Báscones, en Santilllán del Agua (Lerma).

Según la época del año, verás a sus creadoras ampliando sus dominios o por el contrario, el nido se mimetiza con la árida estepa castellana y se queda huérfano. El cambio climático está modificando las rutinas de muchas aves migratorias y con las altas temperaturas de los últimos inviernos es frecuente que lleguen antes de tiempo o que incluso no se vayan.

Varias generaciones de zancudas continúan año tras año haciendo crecer su obra maestra que se divisa desde la carretera. Bajo el imponente nido, se aprecia cómo los cimientos han ido cediendo y por eso se ha tenido que reforzar la estructura añadiendo cemento a la base de la construcción, donde se aprecian unas grietas considerables. También se ha sujetado la torre con cables de seguridad para que no se venga abajo. Por el momento sigue en pie. No se conoce exactamente cuándo llegaron las primeras emplumadas, pero algunos lugareños afirman que el nido lleva en el mismo sitio desde hace más de 30 años.

Aunque esta curiosa creación no es nueva, el influencer burgalés, que habitualmente presume en redes de su tierra, ha querido recuperar la historia para su medio millón de seguidores. Ha bautizado a una de las cigüeñas como 'Ana Rosa'. «No para de poner palitos y la casa ya no puede más. Esta mujer no tiene fin y no para de ampliar sus dominios», asegura. «¿Se derrumbará, o Ana Rosa lo tiene todo pensado para resistir?», concluye.