'EL CORREO' ere euskararen bidetik Garbiñe Biurrun: «Con el euskera sólo a fuerza de escuchar, de poner la oreja, algo queda» Garbiñe Biurrun, ante el Palacio de Justicia de Bilbao. / I. Pérez La tolosarra está convencida de que el idioma es el verdadero portavoz de la identidad y de que debe impregnar toda la sociedad vasca ANJE RIBERA Martes, 30 octubre 2018, 00:20

La magistrada Garbiñe Biurrun ha dedicado gran parte de su vida a recuperar lo que perdió durante la niñez. La suya ha sido una lucha tenaz enfocada a que volviera a su vida el euskera, el idioma que acompañó sus primeros pasos pero del que se alejó al verse obligada a convivir con «un ambiente mayoritariamente castellanizado» porque su padre no conocía el idioma. Lo ha logrado con creces y ahora es docta en la lengua vasca, que usa en sus facetas laborales de la judicatura y la enseñanza, y sobre todo en su existencia. «Sin el euskera hubiera sido otra persona», confiesa la tolosarra.

- La bautizaron Garbiñe, un nombre vasco no permitido entonces.

- Aunque en el Registro Civil ponía Purificación, siempre fui Garbiñe. La tradicional medalla de oro del bautizo ya ponía Garbiñe. Cambié los documentos tan pronto como la legislación lo permitió. De pequeña sí hablaba euskera, pero lo perdí.

-¿El desconocimiento del euskera marcó su juventud?

- Volverlo a hablar fue uno de los primeros empeños cuando tenía 16 o 17 años. Hasta entonces en casa no lo hablábamos y en el colegio sólo en alguna canción, de forma residual.

- ¿Cómo volvió a introducirse en nuestro idioma?

-En la Facultad de Derecho de Donosti, entre clase y clase, algunos compañeros como Iñigo Lamarca o Esteban Antxustegi nos enseñaban de forma voluntaria. Después, un amigo, que acabó siendo mi marido, me dio particulares y más tarde acudí al euskaltegi en Tolosa. Terminé mi recorrido académico con el euskera en 1984, cuando saqué el título D (actual EGA). Aunque el euskera nunca se termina de aprender.

- Le quedaba el euskera jurídico.

- Se formó un grupo porque hacía falta ir elaborando nuevos instrumentos, desde vocabulario hasta materiales docentes.

- Llegó a dominarlo tanto que incluso forma parte del equipo que tradujo la Constitución y la Ley de Procedimiento Laboral.

- Sí, participé en los grupos que lo hicieron. Fue un gran esfuerzo.

- No paró ahí.

- Después empecé a tomar parte en tertulias, hacer declaraciones oficiales, escribir artículos...

«¿Cómo se puede hurtar a unas criaturas hablar el idioma de su hogar?» Garbiñe Biurrun

Rechazo o desidia

- Tras su dedicación, ¿entiende que haya en Euskadi gente que no quiera saber nada del idioma?

- No sé por qué, pero en algunas personas hay una especie de rechazo y en otras, desidia total. No hacen un mínimo esfuerzo. Solo a fuerza de escuchar, de poner la oreja, algo queda. En Inglaterra hubieran aprendido inglés y en Alemania, alemán. Es un fallo importante de la política y de la sociedad que haya gente que viva y trabaje con normalidad, incluso en la administración, sin haber hecho ningún acercamiento al euskera.

- ¿Cambiará en el futuro?

- No sé. Hay gente que manda a sus hijos a colegios de idiomas. Los niños saben hablar francés, inglés, alemán, pero no euskera. No sé cómo se puede hurtar a unas criaturas hablar el idioma de su hogar, en el que en principio están llamadas a vivir.

- ¿Trasfondo político, tal vez?

- Y después hay que seguir escuchando que existe discriminación en el acceso al trabajo, a la función pública, etc... Hablamos de jóvenes que pueden tener veintipocos años, que han estado escolarizados y han tenido todas las oportunidades del mundo para aprender euskera.

- En el pasado ya fue criticada por opiniones parecidas.

- No entiendo ser vasca sin saber euskera, como tampoco entiendo ser española sin hablar castellano. Me parece increíble.

- ¿Su defensa del euskera le ha generado muchos problemas?

- El único problema ha sido cuando no lo he sabido hablar. Pero...

- Diga, diga

- Ahora recuerdo que en 1997 Xabier Arzalluz, por entonces presidente del PNV, realizó unas declaraciones en relación con los jueces y el euskera que yo apoyé matizadamente. Dijo algo así como que si no querían aprender euskera que «ancha es Castilla». Más o menos, que se fueran. Yo opiné que el servicio público de la Justicia había que atenderlo también en la lengua que la ciudadanía eligiera en cada momento y que el Poder Judicial asimismo debería tener un compromiso con este país.

- ¿Hubo mucha polémica?

- Tuve un problema muy grave porque hasta se pidió al CGPJ que me expedientara. No lo hizo, pero como yo entonces era portavoz de Jueces por la Democracia en el País Vasco y muchos de los miembros se borraron.

-¿La Justicia sigue lejos del euskera?

-Ni un 0,5% de los juicios se celebran en euskera, ni declaraciones de testigos, ni nada. Esa es una realidad. Estoy segura de que yo no voy a ver una situación auténtica de igualdad.