«Lo que da garantías a los relatos es contar con la voz de todas las víctimas»

El Ararteko, junto con la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV, invitó el pasado viernes a Fabián Salvioli, que hasta ... 2024 fue relator especial de la ONU sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y Garantías de No repetición. Este abogado argentino, máster en Relaciones Internacionales, apuesta por apuntalar la defensa de los derechos humanos en un contexto global crítico. En su única entrevista del viaje, concedida a EL CORREO, habla también de Euskadi.

- ¿Europa está teniendo músculo suficiente ante la complejísima situación internacional?

- No, por la erosión interna. Han ocupado los espacios europeístas quienes no creen en Europa. Las sociedades son responsables de eso. Se necesita recuperar la conciencia por parte de la sociedad. Europa está reaccionando tarde y mal.

- Usted defiende que las políticas de memoria sean una cuestión de Estado. ¿Con la polarización, en España, es posible?

- Debería ser posible. No es una cuestión de opinión política sino una obligación de los Estados. Hay estándares internacionales suficientemente claros. Donde hay violaciones graves de DD HH o del derecho humanitario existe un deber con la verdad, la justicia y la reparación. No debería ser objeto de mayor debate. Imagine qué escándalo sería en Alemania que haya facciones que no quieran recordar el Holocausto.

- Ahí están las llamadas 'leyes antimemoria' en comunidades donde entró Vox en el Gobierno.

- Sí. Y esas leyes no solamente son, desde el punto de vista ético, más que cuestionables, sino que además son contrarias a la ley internacional. Si el Estado no quiere incurrir en responsabilidad internacional, no debería caer en ese tipo de leyes.

- ¿Cree que el relato que está quedando en Euskadi sobre los años del terrorismo es veraz?

- Es una pregunta difícil de responder. Todos los relatos tienen matices. A mí lo que me parece que da garantías a los relatos es la voz de las víctimas. Siempre. Y de todas ellas. Eso permite construir un relato más fehaciente, aunque siempre tienen algo de subjetividad. Por eso, en algunos lugares los mecanismos más hábiles son la creación de comisiones de la verdad, con personas imparciales que puedan dar una verdad general de las cosas que han sucedido.

- Al margen de lo judicial.

- Sí, los procesos judiciales también hay que hacerlos pero una verdad judicial no necesariamente se corresponde con la verdad general. Por ejemplo, el hecho de que una persona procesada por torturas no sea condenada no quiere decir que la persona no ha sido torturada sino que no se ha podido dar con el responsable. Por eso los mecanismos de verdad y de justicia son complementarios.

- ¿Hace falta una comisión de la verdad en el País Vasco?

- En toda España. Es uno de los aspectos que he señalado como crítica a la ley de memoria histórica de España. Es una ley buena, realmente buena, pero que ha dejado alguna laguna. Y esta es una de ellas, la creación de una comisión de la verdad.

- ¿Esa comisión debería abordar la memoria de la dictadura y el terrorismo? ¿Por separado?

- Esos son los marcos que los procesos políticos le dan a las comisiones. Ha habido serias vulneraciones durante la dictadura y también durante la democracia. Todo debe ser abordado con una o dos comisiones. Pero todo debe ser abordado. Nunca es buen consejo esconder las cosas debajo de la alfombra. Decir 'de esto no se habla' acaba generando que se hable durante años de esa cuestión.

- Sánchez ha dado pasos en favor de la memoria democrática. ¿Debería darlos sobre los años del terrorismo?

- Por supuesto. No veo ningún motivo para no hacerlo.

- ¿Quién debería componer esa comisión? ¿Cómo se suele elegir a esas personas?

- Se elige a personas intachables. Creíbles. Personalidades nacionales o internacionales. En Argentina se eligió a Ernesto Sabato, otras veces líderes religiosos como Desmond Tutu en Sudáfrica. Siempre con formación en Derechos Humanos y con un equipo de trabajo detrás. Una vez que se tiene establecida una verdad general, puedes hacer los espacios de conmemoración. Sin ella, es más complejo.

- En ese sentido, en España nos hemos saltado pasos.

- Se puede hacer pero es más complejo. Pero no debería ser leído lo que digo como una excusa para no hacer, de la mano de las víctimas, procesos de memoria.

- Hay quien pide a las víctimas en España que den un paso a un lado en favor de la convivencia pero ellas insisten en que su dolor no prescribe.

- Esa es una posición de revictimización de las víctimas. La convivencia no es dejar de lado los derechos de las víctimas. La sociedad debe abrazarlas, así se alcanza la convivencia. La justicia es lo contrario a la venganza.

- Algo que en España nunca ha pasado.

- En ningún lugar del mundo. Las víctimas siempre son muchísimo más dignas. Sólo hay casos aisladísimos, individuales y muy puntuales. Las víctimas dan un gran testimonio de paciencia y de recorrido pacífico de reclamo por sus derechos y merecen todo el acompañamiento y la solidaridad.

«Pasos importantes»

- ¿Cree que han tenido reparación las víctimas vascas?

- Se han dado pasos importantes. Trabajé con un dictamen hace siete años, con Urkullu como lehendakari, en el análisis de los estándares de reparaciones. Y hay una comisión que trabaja actualmente con solvencia. Todavía hay una parte de las víctimas que no están amparadas y esa es una deuda.

- ¿Qué se puede hacer para darles más voz?

- Creo que las asociaciones de víctimas deben ser reconocidas y deben ser llamadas a los espacios de toma de decisión. Me preocupa mucho la estigmatización que sufren. Y también hay que entender que las hay diferentes y todas deben ser reconocidas. Nunca con la voz de perpetradores que legitimen los hechos que han causado tanto dolor.

- Es argentino, ¿cuál es el estado de las políticas de memoria con el gobierno actual?

- Lamentablemente hay un retroceso evidente con las políticas actuales de gobierno y hay una sociedad civil que responde a eso porque no está de acuerdo. Es un retroceso penoso.